Жену путинского глашатая Пескова обругали за деформированные ноги

6 мая 2019, 12:31

Привычка к открытой обуви сыграла с Татьяной Навкой злую шутку.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка/Леди Mail.ru

Известная российская фигуристка и тренер Татьяна Навка (по совместительству - супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова) выложила фото, сделанное в Дубае на фестивале ЖАРА.

На снимка женщина позирует в компании своей матери и своей дочери в роскошном перламутровом платье и открытых босоножках на шпильках.

Однако от внимания подписчиков не укрылись натруженные многими годами фигурного катания ступни Навки.

"Зачем такие босоножки?", "У Волочковой такая же косточка, но она ее прячет", "Что за туфли – палец и кость вылезли", "Эти косточки убирают с помощью хирурического вмешательства, правда, потом год никаких нагрузок. Но, видимо, слава и деньги выше личного здоровья", - с негодованием написали в комментариях.

Instagram.com/tatiana_navka

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Навка попалась на махинациях с налогами в США. До этого стало известно, что она является совладелицей производителя соли в Крыму.

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Instagram Татьяна Навка Дмитрий Песков
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