Они придут за каждым из вас: вышел первый тизер сериала Хранители на русском

Вышел первый тизер сериала Хранители на русском / Скрин с комиксов

В сети появился первый тизер сериала телеканала HBO Хранители. На экранах он появится осенью этого года. Точная дата выхода пока неизвестна.

Сериал снят по тысячестраничному комиксу Дэйва Гиббонса и Алана Мура.

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где супергерои являются не спасателями, а преступниками.

В ролях: играют Реджина Кинг, Дон Джонсон и Джереми Айронс.

Шоураннером Хранителей выступил исполнительный продюсер Остаться в живых Деймон Линделоф.

Авторами саундтрека станут участники группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс, которые получили Оскар за музыку к фильму Социальная сеть.

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Напомним, один из самых ожидаемых фильмов весны Мстители: Финал установил новый мировой рекорд. Заключительная часть Мстителей стала самой кассовой в истории.