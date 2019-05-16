Итальянский певец трогательно исполнил песню Скрябина Мама

Альфонсо Оливер исполнил песню Кузьмы для своей мамы / Фото: Instagram/oliver.alfo

Итальянский певец Альфонсо Оливер исполнил на родном языке знаменитую песню погибшего в ДТП украинского исполнителя Кузьмы Скрябина Мама.

Трек набирает популярность в Сети. Он опубликован на YouTube-канале итальянца.

"Альфонсо адресует ее всем матерям, ведь каждая из них может узнать себя в этой трогательной композиции. Достаточно услышать несколько строк песни, чтобы растрогать сердце не только матери, но и любого человека на этой земле", - сказано в подписи к песне.

Пользователи отмечают в комментариях, что Оливеру удалось передать те чувства, которые вкладывал в композицию автор. В клипе певец показывает свою маму, для которой чувственно и с любовью поет.

Читайте такжеАстролог рассказал, почему погиб Кузьма "Скрябин""Спасибо, Альфонсо, за такое нежное исполнение этой песни! Я вижу, как семье Андрюши это приятно, и я рад что Андрюша среди нас и не только в Украине. Этот великий человек смог связать и научить хорошему столько разных людей", "Очень чувственно, прекрасная песня, видео, фантастическое исполнение и звучание на итальянском языке! Молодец", "Творчество Кузьмы будет жить вечно! Благодарим за новое звучание", "Спасибо, Альфонсо, получилось очень эмоционально и откровенно", "Песня мега крутая и чувственная. Не зная языка, хочется петь. Музыка объединяет", - написала интернет-публика в комментариях.

Напомним, утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко на автомобиле Toyota Sequoia в Днепропетровской области на закруглении дороги врезался в молоковоз, от полученных травм музыкант погиб на месте происшествия.

Как ранее сообщалось, группа Скрябин выпустила новую песню с голосом вокалиста группы Кузьмы Скрябина.