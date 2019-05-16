Евровидение 2019: второй полуфинал открыла участница украинского шоу Голос країни

16 мая 2019, 22:16

Представительница Армении выступила под 1 номером.

Србуи Сргсян, Евровидение
Србуи Сргсян открыла второй полуфинал Евровидения / Reuters

16 мая стартовал второй полуфинал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019. В Выставочном центре Тель-Авива, Израиль представят свои конкурсные песни 18 стран-участников.

Артисты будут сражаться за право попасть в гранд-финал в таком порядке: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

Первой выступила представительница Армении Srbuk с песней Walking Out. Србуи Саргсян известна украинским зрителям участием в шоу Голос страны, где она заняла 4 место.

На сцене Евровидения артистка появилась одна без подтанцовки в черном мини-платье и высоких сапогах. Свой номер певица дополнила видеосопровождением на экране и пиротехникой - столбами огня, взрывающимися на сцене.

Букмекеры пророчат артистке 23 место в финале с вероятностью победы меньше, чем 1 процент.

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Србуи Саргсян – 25-летняя армянская певица. В 2010 году девушка стала известна благодаря участию в армянской версии шоу Х-Фактор, где она заняла второе место.

Наиболее известной украинскому зрителю артистка стала после участия в 2018 году в шоу Голос страны, где заняла четвертое место, будучи в команде Потапа.

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