Евровидение 2019: во втором полуфинале выступил вероятный победитель конкурса

Дункан Лоуренс представил песню Arcade на Евровидении / Reuters

В Тель-Авиве, Израиль, проходит второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Свою песню Arcade представил фаворит песенного состязания Дункан Лоуренс. Парень решил не устраивать помпезного и яркого шоу, а сделать акцент именно на текст композиции и ее посыл.

Дункан исполняет Arcade сидя у электрического рояля в центре сцены, одетый в неприметную темно-синюю футболку и джинсы. Его наряд и действие на сцене не отвлекает от музыки и вокала

Атмосферности номеру добавили синий дым и лучи прожектора, мерцая над аудиторией и обращая внимание зрителей на сцену.

По версии букмекеров, именно Лоуренс станет победителем Евровидения 2019. Эксперты не снимали его с пьедестала с начала марта. Парню присудили 36 процентов на победу, что вдвое больше, чем у вероятного серебряного призера Джона Лундвика из Швеции.

Дункан остается любимчиком букмекеров несмотря на недавний скандал, который грозил ему дисквалификацией. Зрители считают, что Дункан нарушил одно из самых главных правил Евровидения – конкурсная песня не должна нигде исполняться и публиковаться до 1 сентября 2018 года. Однако, в сети нашли ролик, в котором Дункан исполняет свой трек Arcade в 2017 году. Организаторы никак не отреагировали на скандал, и артисту не запрещали участвовать во втором полуфинале.

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Настоящая фамилия Дункана - Де Моор. Парень в 2013 году основал собственную группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в Рок-академии в Тилбурге и выступил в 2013 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Играл также в некоторых других коллективах Академии, и окончил ее в 2017 году.