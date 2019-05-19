Евровидение 2019 финал: представитель Италии представил песню с лучшим текстом

Махмуд попал сразу в финал Евровидения с песней Soldi / Reuters

Под 22 номером на сцене гранд-финала Евровидения 2019 выступил представитель Италии – страны из "Большой пятерки" стран-основательниц конкурса, которые автоматически попадают в финал, Mahmood.

Певец представил электро-поп композицию Soldi. Песня написала на итальянском и арабском языках, название переводится как Деньги.

В одном из своих интервью певец заявил, что Soldi – не о деньгах на материальном уровне, а о том, как деньги могут изменить отношения в семье.

В своей песне Mahmood обращается к отцу, который оставил семью, когда мальчик был еще маленьким. Ему было сложно это принять, поэтому отец для него так и остался предателем, которому были нужны только деньги. Мальчик же хотел поддержки и общения.

Отметим, что текст этой песни Махмуда признали лучшим на Евровидении 2019. Композиции оценивало жюри из 65 писателей, журналистов, переводчиков, сонграйтеров и бывших участников Евровидения (75% от результата), а также проводилось голосование среди читателей портала (оставшиеся 25%).

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