Егор Крид откровенно рассказал о закулисье шоу Холостяк

Егор Крид рассказал о шоу Холостяк / instagram.com/egorkreed

Известный российский певец Егор Крид в интервью известному журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю признался, что в шоу Холостяк, где он был главным героем, не было постановочных моментов.

Запись беседы была опубликована на YouTube-канале вДудь.

Артист отметил, что он лишь с третьего раза согласился участвовать в проекте на одном условии – это должно быть шоу без сценария и постановочных кадров. Крид сам придумывал идеи для свиданий и участвовал в сьемочном процессе.

"Там постановы не было вообще никакой. Единственное, что я сказал, — не хочу, чтобы был секс на камеру, потому что это все превратится в "Дом-2", - отметил артист.

Также Крид обьяснил, почему он расстался с победительницей Холостяка Дарьей Клюкиной.

"Я посмотрел проект, и посмотрел со стороны, что она говорила про других участниц: "ты подстилка для мужчин". Я подумал: "вау, нормально, что такая девочка… может быть, я ее не такой знаю?". И после проекта наши отношения сошли на нет. Прошло где-то месяца 4, мы с ней встретились – она сказала мне, что она меня любит. Я сказал ей: "хорошо, ты готова удалить свой Instagram прямо сейчас?". И она мне сказала: "конечно, нет, с чего вдруг я буду удалять свой Instagram? Это моя аудитория. Я говорю: "это моя аудитория". И тогда мы пожали друг другу руки и разошлись", - рассказал Крид.

Ранее сеть жестко прошлась по новому клипу Киркорова и Крида.