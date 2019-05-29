Оля Полякова сказала, кто может закончить войну на Донбассе

29 мая 2019, 23:30

Певица считает, что украинцы за 28 лет превратились в Ждунов.

Оля Полякова —
Оля Полякова / Скриншот

Певица Оля Полякова (Суперблондинка), которая создает первую женскую партию Украины, заявила, что войну на Донбассе может закончить женщина.

Новая политсила может не принять участие в выборах в Верховную Раду 2019, поскольку артистка не хочет "любой ценой залезть в Раду и подлезть к корыту", рассказала она в эфире телеканала Наш.Макси-ТВ.

Исполнительница заявила, что идет в политику, поскольку, как любая женщина, испытывает все прелести гендерного шовинизма в нашей стране.

"Потому, что мы продолжаем играть в патриархальное общество, будучи глубоко матриархальной страной. Потому, что Украина — это глубоко матриархальная страна и так было всегда, у нас всегда женщина — это глава семьи… даже, если мужчина больше зарабатывает, тумбочкой пользуется женщина, понимаете…", — отметила Суперблондинка.

Полякова подчеркнула, что все эти патриархальные штуки, которые были всегда нормой жизни в XVIII веке, в XIX и даже в XX — в XXI не работают, потому, что женщина давно перестала быть зависимым существом.

"...Женщины сегодня зарабатывают, тянут на себе семью, тянут на себе заботы о детях, заботы о муже, при этом успевают хорошо выглядеть,… и при этом всем подвергаются тому самому гендерному шовинизму в обществе, которое держится на наших плечах", — добавила она.

"Потому, что всем же женщинам известна эта история: утром встала раньше всех, пошла… маску наложила, сырнички пожарила, деток покормила, мужа покормила, всех покормила, всех отправила на работу. Что, она с пылесосом дома? Нет, она пошла на работу. Точно так же, как и муж восемь часов отпахала. Приходит домой, это м*рло сидит в доме и говорит: "Ты нагрела мне есть, или нет?". Понимаете, да? И это считается нормой…", — подчеркнула певица.

"Поэтому сегодня вот эта вот патриархальная история, она не работает, и оно мозолит всех женщин во всей стране и давно, потому что у нас женщина ничего не решает, все правила у нас диктуются мужчинами. Устраивает ли это женщин? Меня лично — нет. Дает ли это какой-то профит стране — вот 28 лет пожили… в патриархальном обществе, в Раде одни мужики. Сильно нам лучше стало жить?... Как-то мне кажется пора пускать женщин в политику, потому что женщина — многостаночница", — заявила Полякова.

Артистка сказала, что хочет быть лидером женской партии, поскольку ей очень близок возможный электорат политсилы. "…потому что это моя аудитория основная… я абсолютно точно знаю, что пока мужчины меряются размерами своих… автомобилей, вот, женщины тянут на себе все и при этом постоянно подвергаются уничижению…", — утверждает исполнительница.

"Мне надоело неведение и ожидание, мы за 28 лет все превратились в таких серых Ждунов. Мы что-то ждем. Не надо ничего ждать, надо поднимать свою жопу и делать что-то самостоятельно…", — считает она.

"Женщина в любом случае закончит войну, поскольку, когда что-то происходит страшно-ужасное, куда бегут наши политики? К Ангеле Меркель и к Терезе Мэй. Почему? Бежим к мамочке, чтобы она рассказала, как делать. Женщина по-другому устроена… и женщина 100% не будет вести войн…", — уверена певица.

ОЧЕНЬ СРОЧНО | ПЕРВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ ОЛИ ПОЛЯКОВОЙ | СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА

ОЧЕНЬ СРОЧНО | ПЕРВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ ОЛИ ПОЛЯКОВОЙ | СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА

Опубликовано Оля Полякова Среда, 29 мая 2019 г.

Напомним, Оля Полякова заявила о создании женской партии на Форуме женского партнерства в Киеве. Позже певица сообщила, что есть прикольные варианты названия партии — партия Оли Поляковой, то есть ПОПА, или женская партия Оли Поляковой, то есть ЖОПА, а есть и серьезные — Женский сектор, Рух женщин Украины.

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