Король Ночи из Игры престолов не приедет в Украину: названа причина

1 июня 2019, 11:02

Актер должен был посетить тематический фестиваль Kyiv Comic Con 1 и 2 июня.

Король Ночи
Король Ночи не приедет в Украину / gameofthrones.fandom.com

Популярный британо-американский актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в культовом сериале Игра престолов, не сможет приехать в Украину.

Знаменитость должен был посетить тематический фестиваль Kyiv Comic Con, который проходит 1 и 2 июня, но из-за тяжелого состояния и госпитализации его родственника, он не сможет быть в Киеве, сказано на странице организаторов в Facebook.

"Попробуем чем-то закрыть дыры в расписании, но это никак уже не утешит. Сейчас наши мысли с Ричардом и его семьей. Мы обязательно утром свяжемся с системой продажи билетов, чтобы они помогли автоматически вернуть средства всем, кто покупал фото и автографы с Ричардом уже в эту пятницу. Еще раз приносим свои извинения. Это худшее, что случалось с нашим фестивалем за пять лет", - отметили организаторы.

Брейк записал видеообращение к фанатам, в котором извинился перед теми, кто с нетерпением ждал его приезда, и пообещал, что обязательно приедет в Киев и пообщается с поклонниками.

Ранее внимательные фанаты обнаружили самый эпичный ляп в истории Игры престолов.

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Kyiv Comic Con Игра Престолов
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