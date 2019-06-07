Игра престолов: кто забыл Starbucks перед Дейенерис

Звезда сериала Игра престолов призналась, кто на самом деле запорол сцену, и оставил в кадре стаканчик кофе из Starbucks в 4 серии.
Сыгравшая Сансу Старк Софи Тернер призналась, что пластиковый стаканчик кофе появился в сериале Игра престолов из-за Кита Харингтона.
Как оказалось, суровый Джон Сноу в жизни оказался забывчивым и слишком ленивым Китом Харингтоном, поделилась Тернер в интервью Конану О'Брайену.
"Кит очень ленивый, поэтому я думаю, что он запросто мог это сделать", - сдала она своего сериального брата.
К тому же, по ее словам, стаканчик стоял возле места Кита Харингтона.
Интересно, что в интервью Джимми Фэллону Софи Тернер заявила, что в появлении стаканчика виновата Эмилия Кларк. Однако в разговоре с Конаном О'Брайеном актриса отказалась от этих предположений и сказала, что Эмилия не могла этого сделать.
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