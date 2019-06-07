Игра престолов: кто забыл Starbucks перед Дейенерис

Стакан Starbucks в 8 сезоне Игры престолов/ Скриншот

Сыгравшая Сансу Старк Софи Тернер призналась, что пластиковый стаканчик кофе появился в сериале Игра престолов из-за Кита Харингтона.

Как оказалось, суровый Джон Сноу в жизни оказался забывчивым и слишком ленивым Китом Харингтоном, поделилась Тернер в интервью Конану О'Брайену.

"Кит очень ленивый, поэтому я думаю, что он запросто мог это сделать", - сдала она своего сериального брата.

К тому же, по ее словам, стаканчик стоял возле места Кита Харингтона.

Интересно, что в интервью Джимми Фэллону Софи Тернер заявила, что в появлении стаканчика виновата Эмилия Кларк. Однако в разговоре с Конаном О'Брайеном актриса отказалась от этих предположений и сказала, что Эмилия не могла этого сделать.

Starbucks в Игре престолов / Скриншот

Ранее сообщалось, что сериал Люцифер продлили на 5 сезон - известна предположительная дата выхода и основные актеры сезона.