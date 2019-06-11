Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия: новый трейлер сериала

Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия: трейлер онлайн / скриншот

Вторая серия 2 сезона сериала Большая маленькая ложь выходит 16 июня, и называется Tell Tale Hearts. В новом трейлере создатели все больше нагнетают обстановку, показывая, какой невыносимой стала жизнь героинь.

У Ренаты появляются новые неприятности из-за юридических проблем ее мужа Гордона. Тем временем Кори решается пригласить Джейн на пробное свидание.

Селеста (Николь Кидман) переживает самую большую травму - мало того, что все подруги начинают давить на нее по поводу того, что секрет не сохранить вечно, она решается поговорить со своей свекровью (Мэрил Стрип) о жизни с Перри. Мэри констатирует, что Селеста уже давно намеревалась бросить Перри после чего отчуждение еще больше накаляется.

В серии появляется мама Бонни (Зои Кравиц), которая вовсе не облегчает жизнь всем подругам.

В конце трейлера мелькает скорая и носилки, но сложно понять - что и с кем случилось.

Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия смотреть онлайн трейлер:

Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.

Ранее появилось описание сюжета и трейлер 1 серии 2 сезона сериала Большая маленькая ложь.