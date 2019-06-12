Radiohead выложили 18 часов уникальных треков

Британская группа Radiohead поделилась с миром аж 18 часами неопубликованных треков с правом бесплатного прослушивания.
Группа Radiohead стала жертвой хакеров, и опубликовала в свободном доступе свою уникальную музыку.
Деньги, которые фанаты заплатят за скачивание этих песен, пойдут на благотворительность, сообщает Associated Рress.
Первые 18 часов, прослушивание музыки будет бесплатным, а потом песни можно будет купить по 18 фунтов - приблизительно по 600 грн.
Собранные деньги будут переданы группе Extinction Rebellion, известной многочисленными акциями прямого действия.
Причиной столь странного события стала хакерская атака, в ходе которой из архивов Тома Йорка было похищено записи времен альбома OK Computer в 1997 году. Злоумышленники потребовали выкуп 150 тыс. долларов, но члены Radiohead приняли решение поступить по другому.
Ранее новый клип Шнурова и группы Ленинград i$uss уличили в плагиате.