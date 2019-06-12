Radiohead выложили 18 часов уникальных треков

Том Йорк опубликовал 18 часов музыки Radiohead/ Фото: Shutterstock

Группа Radiohead стала жертвой хакеров, и опубликовала в свободном доступе свою уникальную музыку.

Деньги, которые фанаты заплатят за скачивание этих песен, пойдут на благотворительность, сообщает Associated Рress.

Первые 18 часов, прослушивание музыки будет бесплатным, а потом песни можно будет купить по 18 фунтов - приблизительно по 600 грн.

Собранные деньги будут переданы группе Extinction Rebellion, известной многочисленными акциями прямого действия.

Причиной столь странного события стала хакерская атака, в ходе которой из архивов Тома Йорка было похищено записи времен альбома OK Computer в 1997 году. Злоумышленники потребовали выкуп 150 тыс. долларов, но члены Radiohead приняли решение поступить по другому.

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