Елена Темникова рассказала о тайном романе Серябкиной и женатого Фадеева

Ольга Серябкина и Максим Фадеев скрывают, что они - пара, заявила Елена Темникова / instagram/fadeevmaxim

Известная российская певица и экс-участница группы Серебро Елена Темникова раскрыла детали отношений своей экс-коллеги Ольги Серябкиной и женатого продюсера Максима Фадеева.

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В интервью певица затронула тему непростых отношений с Серябкиной и Фадеевым. По ее словам, разлад в группе начался именно из-за тайного романа Оли и продюсера, и дружба Лены с коллегой превратилась в тихую войну.

"На момент, когда я ушла из группы, мы были только счастливы, обе. Что бы они ни говорила в интервью. Она вообще очень любит приврать. Она действительно была счастлива, что я ушла. И, мне кажется, было бы круто говорить честно — мы рады, что наши пути разошлись. Наши отношения испортились года за три до моего ухода, причем до безобразного. Мы жили в разных отелях, чтобы просто не пересекаться. На сцене, как профессионалы, мы играли дружбу. Это было очень сложно. Все равно все чувствовали, что между нами соперничество, недопонимание. Меня раздражало, что она всегда врет, много врет", — рассказала звезда.

Ситуация осложнялась еще тем, что Фадеев —семейный человек: он женат и у него есть взрослый сын.

"Я даже однажды выпила пиво для храбрости, мы тогда все уехали на Бали, и я решила сказать, что "Ребят, ну чего мы в детский сад играем?" То есть мне было стыдно от того, что я случайно захожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно от того, что они это скрывают, как дети, до фига вранья. Они постоянно вынуждены придумывать какие-то отмазки, почему, например, они в данном случае оказались в одном месте в этот час, им неловко, и они ненавидят, грубо говоря, меня, которая увидела, застукала. И мне было неловко, мне кажется, весь этот напряг случился на фоне того, что все это так тщательно скрывалось много лет и все обросло большим враньем", - отметила Темникова.

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