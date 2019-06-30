"Клуша спалилась": Темникова ответила на откровения Серябкиной

Елена Темникова требует полиграф / instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Елена Темникова после скандального интервью Ольги Серябкиной пообещала прекратить цирк, и вызывает на полиграф в прямом эфире продюсера Максима Фадеева.

Свой ответ на интервью Серябкиной она опубликовала в Instagram.

"Я смотрю, мое интервью Ирине Шихман породило вчера занятные откровения (яркие фантазии) от лица моей бывшей коллеги по группе. Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила. Каюсь.Если хотите: я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube. Например на канале у Насти Ивлеевой (репутация не вызывает сомнений). Максим, джаст лет ми ноу", - написала она.

Однако, Темникова призвала поклонников помочь ей решичть что же делать дальше - не обращать внимание на Серебянкину и Фадеева, или всегда требовать правды о себе. и полиграфа.

Поклонники почти полностью поддерживают Темникову и требуют правды и полиграфа.

Елена Темникова / скриншот

"Я тебе верю", "не нужно унижать себя полиграфами, кто вам верит, тот верит и без полиграфов, а остальные всегда найдут ложь или что-то ещё там, где ее даже нет", "Кто-то вообще верит в бред Серябкиной? Просто отмазка и так ясно", "При том, ты в интервью имена не упоминала :)) а клушка спалилась", "Весело будет, я бы посмотрела".

Елена Темникова / скриншот

Другие больше поддерживают Серябкину: "Серябкина молодец! Она открылась для меня еще больше - с лучшей стороны!", "Лена, Вы сами это начали...", "Интервью-душа".

Интервью Темниковой Ирине Шихман смотреть онлайн:

До этого, в интервью Шихман, она рассказала о романе Серебянкиной и Фадеева, свой вражде с "подругой" и ссоре с Фадеевым, которые спровоцировали распад группы и начало сольной карьеры.

Ранее Серябкина заявила, что у нее был роман с Темниковой в течении почти 6 лет, и они на гастролях даже регулярно жили в одном номере как девушка с девушкой. В свою очередь, Темникова называет это ширмой для романа Серябкиной с Фадеевым.