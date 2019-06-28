"Она была моей любовью": экс-солистка группы Серебро рассказала о длительном романе с коллегой

Темникова и Серябкина долгое время скрывали роман / hellomagazine.com

Известная российская певица и экс-участница группы Серебро Ольга Серябкина рассказала о лесбийском романе с экс-коллегой по коллективу Еленой Темниковой.

Такое признание она сделала в интервью сайту Super, чтобы опровергнуть слухи о любовной связи с продюсером Максимом Фадеевым. Серябкина отметила, что с Темниковой они жили вместе длительное время.

"В нашей стране не принято рассказывать о таком, но да, это правда. Об этом ходили слухи, но мы никогда не подтверждали, не рассказывали. Мы были вместе, как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому, то, что она говорит сейчас про меня и Макса — это очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг. Лене я очень верила и любила ее, доверяла", - отметила Серябкина.

Она добавила, что прошло 6 лет, а Елена все никак не может успокоиться, и она привлекает к себе внимание клеветой и придуманными историями.

"Допускаю, что это связано с начавшимся моим личностным, творческим ростом. Началась обычная женская конкуренция, ревность. Ее не устраивало быть "где-то посредине" между мной и нашим продюсером, потому что мы работали очень плотно — я писала все песни, мы постоянно были в творческом процессе. Мне жаль что человек продолжает и сейчас жить прошлыми обидами, желанием отомстить, задеть", - считает Серябкина.

Ранее Елена Темникова рассказала о тайном романе Серябкиной и женатого Фадеева.