Тина Кароль угодила в агит-скандал на Донбассе из-за партии Медведчука

Тина Кароль попала на агит-плакаты Оппозиционной платформы - За жизнь / instagram.com/tina_karol

В городе Бахмут Донецкой области спровоцировали резонанс листовки с приглашением на концерт популярных украинских артистов Тины Кароль, Натальи Могилевской и Дяди Жоры с логотипом Оппозиционной платформы – За жизнь.

Как сообщает Укринформ, организованное политсилой Виктора Медведчука мероприятие должно было состояться 14 июля на центральной городской площади.

На плакате было указано, что концерт пройдет при поддержке кандидата в народные депутаты Федора Христенко. В данном округе в Бахмуте баллотируется в парламент экс-регионал Дмитрий Рева — сын мэра города Алексея Ревы.

/ Фото: bahmut.in.ua

Однако представитель Кароль, PR-менеджер артистки Павел Орлов опроверг информацию об ее участие в агитации.

"Ее имя на агитационных листовках появилось без согласия певицы. Выступление Тины Кароль в Бахмуте не состоится", – сообщили в пресс-службе певицы.

Аналогичный концерт при поддержке партии Медведчука прошел 12 июля в городе Лиман Донецкой области. В нем приняла участие группа НеАнгелы и шоумен Дядя Жора.

Напомним, телеканал 112 Украина не будет показывать фильм американского режиссера Оливера Стоуна В борьбе за Украину, в котором снялись Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также их кум, президент РФ Владимир Путин.