Tenet: появился первый эффектный тизер фильма Нолана

Кристофер Нолан / газета ру

Нолан представил свой новый фильм Tenet / Догма, таинственным тизером, на котором появился один из главных героев.

Первый тизер Tenet / Догмы получился похожим на Начало.

На экране появляется актер Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий одну из главных ролей, и надпись: "Настало время нового героя" (It’s time for a new protagonist).

В ролике герой Джона Дэвида Вашингтона стоит за стеклянной стеной с отверстиями от пуль. После этого появляется слоган, а на следующей сцене он заряжает пистолет. Затем на экране появляются полицейские со щитами, герой вступает в бой и его заковывают в наручники.

Нолан уже раскрыл некоторые подробности предстоящего фильма. Это будет боевик с элементами шпионских расследований.

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Нолан сам писал сценарий к фильму, и приобщил к съемкам как популярных актеров, так и звездную команду - Хойте Ван Хойтема отвечает за операторскую работу, Людвиг Йорассон стал композитором фильма, а съемки пройдут в 7 странах в Америке и Европе.

В фильме сыграют Джон Дэвид Вашингтон (Черный клановец), Роберт Паттинсон (Сумерки), Элизабет Дебики (Агенты А.Н.К.Л., Большой Гэтсби), Аарон Тейлор-Джонсон (Пипец, Анна Каренина), Кеннет Брана (Восточный экспресс, Гарри Поттер и Тайная Комната), сэр Майкл Кейн (Темный Рыцарь), Димпл Кападия (В поисках Фанни) и Клэменс Поэзи (Последний портрет, Гарри Поттер).

Сам трейлер недоступен в просмотре, и впервые появился перед началом премьерного показа фильма Хоббс и Шоу.

По словам Нолана, Tenet / Догма выйдет в мае 2020 года.

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