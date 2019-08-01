13 причин почему 3 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер

13 причин почему 3 сезон: дата выхода / скриншот

Новый третий сезон 13 причин почему выходит на телесервисе Netflix 23 августа, как обычно, сразу в полном объеме.

Еще до оглашения даты выхода 3 сезона сериала 13 причин почему, Netflix анонсировал 4 сезон, который станет последним для сериала. Частично причина в закрытии сериала - бюджет на лицензирование, так как производством занимается студия Paramount TV.Читайте такжеОхотник за разумом 2 сезон: дата выхода, сюжет и новый трейлер

13 причин почему 3 сезон сюжет

Сюжет третьего сезона 13 причин почему развернется спустя восемь месяцев после событий второго и расскажет об убийстве одного из учеников школы Либерти - Брюса Уолкера. Подозреваемым по делу станет другой учащийся, Клэй Дженсен, хотя в смерти ученика, традиционно виновно много людей.

13 причин почему 3 сезон: сюжет сериала / скриншот

Напомним, что все начиналось с того, что главная героиня – девочка-подросток по имени Кэтрин Лэнгфорд оставляет 13 аудиозаписей после того, как покончила с собой. В каждой из записей героиня общается с людьми, которые якобы виноваты в ее смерти, и сезон проходил в виде расследования.

13 причин почему 4 сезон актеры

В сериале сыграют Дилан Миннетт, Кристиан Наварро, Алиша Бо, Брэндон Флинн, Джастин Прентис, Майлс Хейзер, Росс Батлер, Девин Друид, Эми Харгривз, Тимоти Гранадерос и Бренда Стронг. Кэтрин Лэнгфорд не стала играть в третьем сезоне, хотя теоретически актриса имела возможность.

13 причин почему 3 сезон смотреть онлайн финальный трейлер:

Ранее назвали дату выхода 5 сезона сериала Острые козырьки.