"Шарма никакого": в Сети разнесли пародиста Зеленского

15 августа 2019, 09:28

Не всем понравился Юрий Великий в роли Владимира Заленского.

Юрий Великий
Юрий Великий сыграл президента Зеленского / Instagram

13 августа актеры студии Квартал 95 выступили в Одессе. Причем юмористы впервые шутили над своим экс-лидером, а ныне Президентом Украины Владимиром Зеленским. Пользователи Сети делятся впечатлениями от концерта. Причем оценки пародиста Зеленского Юрия Великого весьма неоднозначны.

Сам актер опубликовал в Instagram видео с концерта и нарвался как на похвалу, так и на критику. К слову, в эфире концерт Квартала покажут на День Независимости.

Пользователи забросали Великого комментариями:

"Юрий, вы супер, вы большой умничка! То, что вы делаете - бомба. Просто нереально"

"Мне не понравилось. Голоса только примерно похожи, с натяжечкой. Ну и шарма вообще нет! Нет той изюминки присущей только Зеленскому!! общем, третий сорт не брак"

"Ну такое что-то. Кроме голоса, ничего общего с Зеленским нету. Кошмар",

"Юрий, вы молодчина!".

Напомним,  ранее Евгений Кошевой сообщил, что именно Юрия Великого выбрали на роль Президента Украины Владимира Зеленского в шоу Вечерний Квартал.

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Instagram Владимир Зеленский Квартал-95 Юрий Великий новости Украины
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