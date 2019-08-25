В Сочи стартовала Новая волна: кто представляет Украину

Анна и Мария отправляются в Россию на Новую волну / instagram.com/annamariaduet

В российском курортном городе Сочи открылся конкурс молодых исполнителей Новая волна, который продюсер Игорь Крутой после аннексии Крыма был вынужден перенести из латвийской Юрмалы в Россию.

Как сообщает Газета.Ru, на мероприятии в этом году Украину представят дуэт Анна-Мария, а также певец Тарас Присяжнюк, более известный как Taras.

Сестры Анна и Мария после шквала критики от зрителей из Украины за намерение выступать на конкурсе в России советовались с Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка.

"К критике мы относимся достаточно спокойно. А совсем недавно общались с Андреем Данилко как раз на эту тему. И он сказал: "Если каждый раз думать, а кто что скажет, то можно в итоге так ничего и не сделать!". И он очень прав в этом. Мы благодарны ему за его советы. Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать", — цитирует Марию российская пресса.

Читайте такжеДуэт "Анна-Мария": любые спекуляции артистов на теме войны — некорректныВторой представитель Украины на Новой волне Тарас Присяжнюк является уроженцем Донецка. В 2012-м и 2013 годах он пробовался в украинской версии шоу Голос и успешно преодолевал слепые прослушивания. Сейчас выпускник Луганского театрального института культуры и Киевской музыкальной Академии имени Чайковского выступает в рамках молодежной оперной программы Большого театра России.

Как известно, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса конкурсанты от Украины ежегодно посещают Новую волну: в 2015-м страну на нем представляла группа The Pringlez, членом которой тогда была певица Maruv, в 2016-м — Анастасия Прудиус и Галина Безрук, в 2017-м — ISAAC, в 2018-м — Саша Пашков.

Напомним, Игорь Крутой посетовал, что Лайма Вайкуле после его ухода из Европы, устроила свой фестиваль Рандеву в то же время, что и раньше была Новая Волна, которая самоизгналась в Россию после того, как Путин оккупировал Крым и напал на Донбасс.

Как ранее сообщалось, дуэт Anna Maria собирается представлять Украину на Новой волне, несмотря на то, что их туда никто не делегировал.