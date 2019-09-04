"Х** с ним!": Розенбаум в реанимации связался с поклонниками

Александр Розенбаум / golos.ua

Российский певец Александр Розенбаум отличается довольно своенравным характером, и спустя немного времени после того, как в сеть попала новость о его госпитализации в реанимацию, он решил дать комментарий о своем состоянии.

Александр Розенбаум после того, как достаточно оклемался, пообщался с КП, и передал пару слов своим слушателям-поклонникам.

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"Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это – слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними.Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", – рассказал россиянин.

Комментарий дала также продюсер Розенбаума Белла Купсина, которая успокоила слухи, и заявила, что операцию давно планировали, и сейчас Розенбаум стабилен.

В этот раз никто не устроил шоу из попадание в больницу знаменитого музыканта и шоумена.

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