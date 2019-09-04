"Х** с ним!": Розенбаум в реанимации связался с поклонниками

Александр Розенбаум перенес сложную операцию, и до сих пор находится в реанимации. Однако, он сказал пару слов поклонникам, чтобы они не волновались так за него.
Российский певец Александр Розенбаум отличается довольно своенравным характером, и спустя немного времени после того, как в сеть попала новость о его госпитализации в реанимацию, он решил дать комментарий о своем состоянии.
Александр Розенбаум после того, как достаточно оклемался, пообщался с КП, и передал пару слов своим слушателям-поклонникам.
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"Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это – слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними.Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", – рассказал россиянин.
Комментарий дала также продюсер Розенбаума Белла Купсина, которая успокоила слухи, и заявила, что операцию давно планировали, и сейчас Розенбаум стабилен.
В этот раз никто не устроил шоу из попадание в больницу знаменитого музыканта и шоумена.
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