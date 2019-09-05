"Это ниже плинтуса": Бузова соблазняет своими томатиками

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова вызвала яростный гнев в соцсетях из-за того, что снялась в неприкрытой рекламе чипсов. Она прикинулась, что их есть и пошутила про свою грудь.

Бузова опубликовала в своем Instagram фото в платье с чипсами со вкусом томата, которые она якобы ест, и очень разозлила этим людей, ведь она не раз рассказывала про свои диеты.

"Как вам мои томатики? Я люблю пробовать все новое и оригинальное - и новый вкус Lay’s "Томаты с нотками ароматных пряностей" как раз то, что нужно. Прованские травы, которые явно ощущаются во вкусе и аромате, напоминают о моем недавнем путешествии на юг Франции. А сладковатое приятное послевкусие - идеальное продолжение этого guilty pleasure. Вы уже пробовали безумно вкусные Lay’s "Томаты с нотками ароматных пряностей"? Делитесь в комментариях, почему тоже улетаете от их вкуса!

На фото она в кремовом платье с той самой пачкой чипсов прикладывает один к губам, и мечтательно куда-то смотрит.

Оля Бузова / Instagram

Пользователи соцсетей пришли в настоящую ярость из-за этой рекламы, потому что, якобы, чипсы эти сами по себе не очень, а им еще не понравилась подача идеи.

"Оль че у тебя груди нету??? ", "Опа ну это уже ниже плинтуса", "Этот острый нос", "Осленька видео сними, где ты съедаешь всю пачку своего любимого говна. А то к роту приложила, сфоткалась и выкинула.", "Сама не ешь это, а людям рекомендуешь", "Вообще не вкусные чипсы, что за фигня?", "Вроде недавно говорила в сторис: "я слежу за фигурой , одно второе не ем, нельзя" а реклама чипсов )) хм..", "Бузова , молодец!", "норм вкус", "я такие ела ВКУСНО", "Без проституток и и воров ...", - пишут пользователи сетей.

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