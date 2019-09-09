"Какая-то безысходность": Собчак рассказала о второй беременности

9 сентября 2019, 15:14

Ксения Собчак уже и фотошоп применяла, и скрывалась от людей, но никто не верит, что она не беременна. В этот раз она решила откровенно прокомментировать свое состояние.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / Instagram

Ксения Собчак решила дать "однозначный" комментарий по поводу своей беременности, но одновременно с этим опубликовала фото с зафотошопленым животом.

Ксения Собчак заявила однозначно и твердо, что она не беременна, и что свадьба по залету - это печаль вселенского масштаба.

"Свадьбы по залету — это вообще как-то грустно, есть в этом какая-то безысходность. Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность… Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда", - сказала она изданию Татлер.

При этом Собчак публикует фото с прогулки в день выборов, на котором стена здания "плывет" в сторону ее живота на снимке. Поклонники сразу заметили это, и в некоторых телеграм-изданиях, уже поспешили привести это фото, как доказательство фотошопа.

Ксения Собчак
Ксения Собчак / Instagram

Подписчики тоже заметили явный фотошоп на фото.

"А только я вижу фотошоп на фото? Пропорция руки и тела ... ", "шов плитки между лошадью и Ксюшей уплыл к Ксюше. Если бы ты не сказала, я бы и не обратила внимание", "Когда отфотошопила себя, чтобы скрыть живот, но не заметила, как сзади все съехало", - пишут в комментариях.

Ранее Ксения Собчак жестоко запалилась с огромным животом во время одной из прогулок, и ей не дают прохода после этого уже несколько недель.

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Ксения Собчак новости шоу бизнеса
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