  1. Главная
  3. Stars

Звезда Крепостной Катерина полностью обнажилась

21 сентября 2019, 08:22

Исполнительница главной роли сериала Крепостная Катерина Коваленко снялась полностью голой, и привела в небывалый восторг всех поклонников.

Катерина Ковальчук Крепостная
Катерина Ковальчук Крепостная 2 сезон / СТБ

Катерина Ковальчук, сыгравшая Катю Косач в Крепостной за 2 сезона и 48 серий перенесла многое, и с небывалым талантом подошла к своей роли. В последней серии 2 сезона Катерина выходит замуж за Андрея Жадана, и невесте устраивают каноничные сборы на венчание, с купанием в переодеванием. В этой сцене Катерина Ковальчук засветилась совершенно голой.

Читайте такжеКрепостная 2 сезон: чем закончился сериал - объяснение концовки

В конце 24 серии 2 сезона Крепостной Андрей Жадан сватает Катю, и спустя 2 месяца после того, как он освободил всех крестьян Червинского они должны обвенчаться.

Шоуранеры постарались приблизить к оригинальному сватанье и подготовку невесты, так что в сцене перед самим венчанием голая Катерина сидит в деревянной балии, вокруг горят свечи, все нарядненько, и рядом девушки в нарядных костюмах помогают ей мыться и наряжаться в белые свадебные платья. Все это сопровождается народными песнями и плачем ее подруг.

Катерина Ковальчук Крепостная
Крепостная 2 сезон: Катерина Ковальчук голая / СТБ

Читайте такжеКрепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала

Катерина в этой сцене полностью разделась, и засветилась, когда одевалась после купания.

Она успела продемонстрировать шикарную фигуру и равномерным загаром и привлекательными формами. Эротические кадры занимают всего несколько секунд, и вполне естественно вписываются в общую картину.

Крепостная 2 сезон: Катерина Ковальчук
Крепостная 2 сезон: Катерина Ковальчук голая / СТБ

Напомним, после того, как Катерина Ковальчук сыграла Катю Косач в Крепостной, ею очень заинтересовались в Польше, а еще больше в Голливуде, и после съемок ее пригласили для съемок в США.

Именно поэтому шоуранеры не могут точно определится с датами выхода и главными героями продолжения сериала. По разным версиям 3 сезон Крепостной может выйти в 2020 или даже 2021 году. Предположительно в 3 сезоне может быть 21 серия.

актриса онлайн СТБ новости шоу бизнеса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:22
Звезда Крепостной Катерина полностью обнажилась
08:09
Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: названы лузеры и фавориты
08:07
Трамп засекретил разговор с Зеленским: Байден потребовал продолжения банкета Видео
08:00
День Бэтмена 2019: история Темного рыцаря и лучшие комиксы о нем
07:45
Бомбезное печенье: как приготовить песочное печенье на маргарине Фото
07:29
Трамп не давил: Украину втягивают в войну между республиканцами и демократами - Пристайко Видео
07:23
Модные вязаные шапки на осень-зиму 2019-2020 для женщин - 44 фото Фото Видео
07:10
"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и Трамп мнение
06:58
Вятрович обьяснил, почему Украине не нужны такие праздники, как в России
06:32
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и пожелания для души Фото
06:12
Оккупантам хана: танкисты ВСУ поразили сеть зрелищными учениями, мощное видео Видео
05:51
Доллар по 37 гривен: эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год Видео
05:26
Шалить и баловаться: топ-3 сексуальных игрушек, которые зажгут былую страсть
05:26
"Спасти пришельцев": в США власти грозят расстрелом за штурм Зоны 51 Фото Видео
05:18
Медики составили идеальную диету для беременных
04:48
Еда в холода: диетолог рассказала, как менять свой рацион, когда холодно
04:10
Диетолог рассказала, сколько времени займет похудение
04:01
Эксперт рассказала, от чего появляются растяжки и как их убрать
03:16
Подготовка к самоубийству: психолог назвала главные сигналы
02:39
Формула преткновения: эксперт объяснил проблему договора по Донбассу
01:56
Заболеть может каждый: названа главная причина рака
01:09
Деми Мур рассказала, как баловалась групповым сексом с Эштоном Катчером
00:27
С Днем фармацевта: лучшие поздравления и красивые открытки Фото
00:24
"Мы столько синьки не выпьем": на Волочкову накинулись из-за предложений по диете Фото
20 сентября, пятница
23:45
"Только в интересах США!": Трамп прокомментировал скандал о своем давлении на Зеленского Видео
23:14
Жизнь после отсидки: у Кокорина и Мамаева проблемы с работой Видео
23:07
Курс доллара в Украине радует новыми антирекордами Видео
22:34
ПриватБанк и реформы: стало известно, о чем Зеленский говорил с МВФ Видео
22:25
Вятрович объяснил, почему испортились отношения Украины и Польши и в чем его вина
21:55
"Олег - боец": Сенцов встретился с лидерами крымских татар
21:40
Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн Видео
21:39
"В инвалидном кресле или на костылях": Гонтарева рассказала, вернется ли в Украину
21:38
Преемник Омеляна рассказал про будущее гиперлупа в Украине и телепортацию Видео
21:15
Гончарук запустил масштабную проверку киевских властей - СМИ
20:40
"Метеопилой" по сосудам: как пережить перепады давления с 20 сентября Видео
20:30
Стали известны имена соперниц Свитолиной и Ястремской в Ухане
20:00
Лига смеха 2019 5 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: Летний Кубок в Одессе Видео
19:47
Военное положение: Рада поддержала закон Зеленского об обороне
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 4 выпуск 3 сезон - 20-09-2019 Видео
18:40
Опубликовано видео стрельбы Белько по полицейскому квадракоптеру Видео
18:16
"Грудь сделала": Оля Бузова взбудоражила пикантным фото
18:10
Суд отказался отпустить Белько на поруки: объявлено решение по делу "минера" моста Метро Видео
18:07
Доктор Комаровский дал дельные советы относительно лекарств
17:57
Россияне в Крыму устроили милитаристский шабаш с детьми: опубликовано фото
17:45
Суд над "минером" моста Метро: Белько рассказал об употреблении наркотиков Видео
17:29
Отказались от специалистов: появились подробности состояния Заворотнюк
17:18
В РФ умер актер-звезда Брата и Улиц разбитых фонарей
17:17
Депутаты не договариваясь устроили флешмоб в Раде: яркие фото Фото
17:13
Новое подорожание: Нафтогаз объявил о повышении цен на газ Видео
17:12
У него режим: нардеп Беленюк проспал заседание Рады Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять