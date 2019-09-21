Звезда Крепостной Катерина полностью обнажилась

Катерина Ковальчук Крепостная 2 сезон / СТБ

Катерина Ковальчук, сыгравшая Катю Косач в Крепостной за 2 сезона и 48 серий перенесла многое, и с небывалым талантом подошла к своей роли. В последней серии 2 сезона Катерина выходит замуж за Андрея Жадана, и невесте устраивают каноничные сборы на венчание, с купанием в переодеванием. В этой сцене Катерина Ковальчук засветилась совершенно голой.

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В конце 24 серии 2 сезона Крепостной Андрей Жадан сватает Катю, и спустя 2 месяца после того, как он освободил всех крестьян Червинского они должны обвенчаться.

Шоуранеры постарались приблизить к оригинальному сватанье и подготовку невесты, так что в сцене перед самим венчанием голая Катерина сидит в деревянной балии, вокруг горят свечи, все нарядненько, и рядом девушки в нарядных костюмах помогают ей мыться и наряжаться в белые свадебные платья. Все это сопровождается народными песнями и плачем ее подруг.

Крепостная 2 сезон: Катерина Ковальчук голая / СТБ

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Катерина в этой сцене полностью разделась, и засветилась, когда одевалась после купания.

Она успела продемонстрировать шикарную фигуру и равномерным загаром и привлекательными формами. Эротические кадры занимают всего несколько секунд, и вполне естественно вписываются в общую картину.

Крепостная 2 сезон: Катерина Ковальчук голая / СТБ

Напомним, после того, как Катерина Ковальчук сыграла Катю Косач в Крепостной, ею очень заинтересовались в Польше, а еще больше в Голливуде, и после съемок ее пригласили для съемок в США.

Именно поэтому шоуранеры не могут точно определится с датами выхода и главными героями продолжения сериала. По разным версиям 3 сезон Крепостной может выйти в 2020 или даже 2021 году. Предположительно в 3 сезоне может быть 21 серия.