Вечерний Квартал 2019: смотреть онлайн вторую часть летнего концерта

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Новый выпуск 17 сезона Вечернего Квартала в 2019 году, на котором Владимир Зеленский выступал только как гость, вышел в субботу 21 сентября.

24 августа вышла первая часть популярной программы после инаугурации Владимира Зеленского, и комики пошутили не только про Порошенко, но и про Зеленского, которому также нелегко приходится на должности президента. В этот новый выпуск вошли более жесткие политические шутки, а финальная песня до глубины души растрогала украинцев.

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Юра Ткач и Евгений Кошевой показали замечательный номер, в котором показали, как незаметно выпивать на отдыхе, чтобы жена не видела.

Они же устроили встречу анонимных подкаблучников на пляже в Турции.

Елена Кравец и Игорь Ласточкин вернулись домой с отпуска, и обнаружили у себя вора - Юрия Ткача.

Из политики - порадовал номер о том, как Виталий Кличко планирует новую развязку вместо Шулявского моста. Еще все помнят, какие неприятности возникли из-за постройки стеклянного моста на Владимирской горке.

Одним из номеров было видео, на котором Владимир Зеленский и актеры Вечернего Квартала кидают монетки в море и загадывают желания. Как исполнились их желания.

Евгений Кошевой постебался над новой версией приложения "Украина в смартфоне".

Юзик поучаствовал в номере, где полицейский пытается допросить пьяного участника пьянки.

В новом выпуске Вечернего Квартала на сцене выступили такие звезды, как Лайма Вайкуле, группа On i Ona и Тина Кароль. Кроме того Юрий Ткач спародировал песню Лестной Олень для номера об отдыхе в отпуске летом.

Вечерний квартал 2019 17 сезон 5 выпуск 21-09-2019 смотреть онлайн видео:

Напомним, начался новый осенний сезон Лиги Смеха, и свежие выпуски будут выходить по пятницам в 20:20 на 1+1. Также посмотреть онлайн Лигу Смеха вы сможете на сайте Главред.