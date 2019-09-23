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Вечерний Квартал 2019: смотреть онлайн вторую часть летнего концерта

23 сентября 2019, 11:23

Новый выпуск Вечернего Квартала 2019 вышел 21 сентября. Это вторая часть летнего концерта с Владимиром Зеленским. Что было на концерте - читайте и смотрите на Главреде.

Логотип 95-го квартала
Логотип 95-го квартала / youtube.com

Новый выпуск 17 сезона Вечернего Квартала в 2019 году, на котором Владимир Зеленский выступал только как гость, вышел в субботу 21 сентября.

24 августа вышла первая часть популярной программы после инаугурации Владимира Зеленского, и комики пошутили не только про Порошенко, но и про Зеленского, которому также нелегко приходится на должности президента. В этот новый выпуск вошли более жесткие политические шутки, а финальная песня до глубины души растрогала украинцев.

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Юра Ткач и Евгений Кошевой показали замечательный номер, в котором показали, как незаметно выпивать на отдыхе, чтобы жена не видела.

Они же устроили встречу анонимных подкаблучников на пляже в Турции.

Елена Кравец и Игорь Ласточкин вернулись домой с отпуска, и обнаружили у себя вора - Юрия Ткача.

Из политики  - порадовал номер о том, как Виталий Кличко планирует новую развязку вместо Шулявского моста. Еще все помнят, какие неприятности возникли из-за постройки стеклянного моста на Владимирской горке.

Одним из номеров было видео, на котором Владимир Зеленский и актеры Вечернего Квартала кидают монетки в море и загадывают желания. Как исполнились их желания.

Евгений Кошевой постебался над новой версией приложения "Украина в смартфоне".

Юзик поучаствовал в номере, где полицейский пытается допросить пьяного участника пьянки.

В новом выпуске Вечернего Квартала на сцене выступили такие звезды, как Лайма Вайкуле, группа On i Ona и Тина Кароль. Кроме того Юрий Ткач спародировал песню Лестной Олень для номера об отдыхе в отпуске летом.

Вечерний квартал 2019 17 сезон 5 выпуск 21-09-2019 смотреть онлайн видео:

Напомним, начался новый осенний сезон Лиги Смеха, и свежие выпуски будут выходить по пятницам в 20:20 на 1+1. Также посмотреть онлайн Лигу Смеха вы сможете на сайте Главред.

Елена Кравец Квартал-95
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