Рука Киева: хит Kazka Плакала еще раз порвал рейтинги российских поисковиков

Годы идут, поколение сменяется поколением, а первые места в российских хит-парадах все равно занимают поп-исполнители из Украины. Теперь вот пришел через Kazka.
Россияне, пользующиеся поисковиком Яндекс, за минувший год в течение года в разделе "Текст песен" часто всего искали текст шлягера "Плакала", исполняемой поп-группой Kazka.
Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на данные компании Яндекс - сделанные в формате статистики запросов пользователей "Яндекса".
Популярность запросов в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года оценивалась по стобалльной шкале. Песня "Плакала" получила самый высокий балл (100).
Также в рейтинг вошли шлягеры "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).
Напомним, ранее солистка группы Kazka показала пикантное фото, на котором голая в ванной "засветила" грудь.