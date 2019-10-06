Дочь намекнула, насколько серьезно больна Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк сегодня, по-видимому, чувствует себя лучше, раз ее дочь преспокойно вернулась к работе.

В Instagram Анны Заворотнюк появились новые фото, на которых девушка красуется в новых нарядах и даже делает легкомысленные подписи.

До этого Анна почти месяц не показывалась в инсте – и вот сразу три поста всего за сутки.

"Я люблю свою работу, но не по понедельникам", – подписала первый пост наследница актрисы.

Поклонники Анастасии Заворотнюк посчитали это верным знаком, что смерть Анастасии Заворотнюк не грозит, раз ее дочь шутит в соцсетях и выглядит на фото вполне довольно жизнью.

Напомним, у Анны личный бизнес – магазин женской одежды.

Как сообщалось, Анастасия Заворотнюк в больнице с отеком мозга с сентября:

13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга,

Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

За это время в СМИ успели появится версии о трепанации черепа Заворотнюк, проведения двух операций, попадание на аппарат искусственного жизнеобеспечения и даже паралич.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.