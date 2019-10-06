Дочь намекнула, насколько серьезно больна Анастасия Заворотнюк

Болезнь Анастасии Заворотнюк отступила, высчитали фанаты.
Анастасия Заворотнюк сегодня, по-видимому, чувствует себя лучше, раз ее дочь преспокойно вернулась к работе.
В Instagram Анны Заворотнюк появились новые фото, на которых девушка красуется в новых нарядах и даже делает легкомысленные подписи.
До этого Анна почти месяц не показывалась в инсте – и вот сразу три поста всего за сутки.
"Я люблю свою работу, но не по понедельникам", – подписала первый пост наследница актрисы.
Поклонники Анастасии Заворотнюк посчитали это верным знаком, что смерть Анастасии Заворотнюк не грозит, раз ее дочь шутит в соцсетях и выглядит на фото вполне довольно жизнью.
Напомним, у Анны личный бизнес – магазин женской одежды.
Как сообщалось, Анастасия Заворотнюк в больнице с отеком мозга с сентября:
- 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга,
- Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.
За это время в СМИ успели появится версии о трепанации черепа Заворотнюк, проведения двух операций, попадание на аппарат искусственного жизнеобеспечения и даже паралич.
Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.