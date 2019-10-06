Зеленский цензурит пародии на себя Квартала 95 – признание Елены Кравец / пресс-служба

Президент Владимир Зеленский по окончанию срока своих полномочий снова собрался вернуться в Квартал 95. А пока что лично вычитывает все шутки кварталовцев о себе, призналась актриса студии Квартал 95 Елена Кравец.

"…Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу", — пояснила Кравец в интервью программе Светская жизнь, мешает ли дружба с нынешним президентом Украины пародистам Квартала.

Читайте такжеЗвезда Вечернего Квартала обнажила грудь и свела с ума поклонниковОна добавила, что Зеленский не вышел из групп Квартала 95 в соцсетях, "и он там иногда что-то даже пишет".

Елена Кравец заодно рассказала, как стала крестной мамой первой леди Елены Зеленской. А Зеленского, по ее словам, в телефонной книге она так и продолжает называть "главным".

Ранее Зеленский внезапно сыграл самого себя в пародии Квартала 95. Изюминкой вечеринки стал момент, когда Юрий Великий, за которым закреплена роль самого Зеленского в Квартале, внезапно пригласил президента Украины на сцену.