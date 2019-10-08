"Украинское слушают": продюсер дал отлуп россиянину, наехавшему на поп-музыку Украины

Михаил Ясинский / Karabas.live

Михаил Ясинский, Украинский продюсер и глава компании Secret Service Entertainment Agency (ведет дела Оли Поляковой, Макса Барских и TAYANNA) устроил заочную перепалку с российским музыкальным журналистом Олегом Кармуниным.

Сперва продюсер посетовал на то, что в музыкальных чартах Украины доминируют российские исполнители (и примкнувшая к ним американка Билли Айлиш). Правда, Ясинский выразил надежду на то, что единственная украинская певица в чартах Jerry Heil (она же Яна Шемаева из Василькова) поможет исправить ситуацию.

"Та уже давно все проиграно теми, кто громче всех кричит про капитуляцию. Одна надежда на Васильков", - написал он.

В ответ Кармунин в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором утверждал, что тщательно пестуемый тезис о великой украинской поп-музыке - не более чем миф.

"Украинский продюсер Михаил Ясинский выложил чарты родной страны. Там шесть строчек из десяти занимают русские артисты. Больше половины. Но это еще не все. Кроме того там Макс Корж — белорус, которому был запрещен въезд на территорию Украины. Artik & Asti — бывшие украинцы, живут и работают в России, поют по-русски. Ну и родная Билли Айлиш. в конечном итоге в украинском чарте только один чисто украинский артист — Jerry Heil. Кто-то еще будет рассуждать про великую украинскую поп-музыку? Украинцы слушают русское. Свое — не слушают. Вот и ответ", - гласит текст.

Ясинский не стал молчать и с примерами напомним заочному оппоненту о том, что значительную часть популярной русскоязычной музыки делают и исполняют как раз либо граждане Украины, либо выходцы из нее. А его оригинальный пост адресован в первую очередь тем, кто с 2014-го на создал условий для укоренения современной и молодежной поп-музыки.

"Украинское слушают! И этот чарт тому подтверждение. Артик и Ревва - украинцы. А продукт Реввы также написан и сделан в Украине и украинцами) [...]. Пост был не об украинской музыке и уж точно не о русскоязычной и больше адресован тем, кто за пять лет невероятного роста внутреннего украинского рынка не создал условий для того, чтобы все эти талантливые люди работали на внутренний рынок и четко себя позиционировали как представителями украинской индустрии, адресован тем, кто, несмотря на сотни сигналов, не обратили внимание на развитие новых жанров, которые охватили молодежь и не создали систему масскультурных противовесов вследствие чего кумирами для огромного числа молодых людей являются артисты, которых не называют украинскими", - подытожил он.