"Нет ее!": Гоген Солнцев купил гроб и хоронит жену

Гоген Солнцев / Instagram

Гоген Солнцев, который недавно избил мастера маникюра на камеру, купил жене гроб.

Звезда Дом-2 Гоген Солнцев купил гроб своей жене-пенсионерке Екатерине Терешкович, пишут Дни.ру.

Гоген Солнцев попался на глаза поклонникам во время общения с продавцами, и они поспешили напасть на звезду с расспросами.

Гоген Солнцев общаться с поклонницами не захотел.

"Гроб для Кати",- ответил он, не прерывая разговора.

Ранее Гоген уже отмечал, что у Екатерины Терешкович проблемы со здоровьем. Ситуацию усугубляло пристрастие Екатерины к алкоголю.Из-за этого Терешкович проходила лечение в специализированной клинике, где ее пытались спасти от пагубной зависимости. Тогда шоумен обмолвился, что готов к смерти избранницы, для него кончина Терешкович не будет неожиданностью.

После встречи, 8 октября с Солнцевым пытались связаться журналисты. Представители СМИ интересовались самочувствием жены Гогена. Из-за невинного вопроса шоумен взбесился и разразился матерщиной.

"Прекратите мне звонить: нет вашей Кати, нет ее!" – прокричал Солнцев и бросил трубку. Дальше телефон был выключен.

Приятель Гогена Олге объяснил, что Екатерина жива, но находится в плохом состоянии. Гоген действительно купил гроб – таким образом он хотел припугнуть жену, чтобы получить квартиру, пишет Собеседник.ру

"Катя действительно находится на последнем издыхании, но пока не умерла. Гоген ходил к гадалкам: сказали, что жить ей осталось недолго. Именно поэтому он сейчас суетится. Хочет, чтобы она переписала на него квартиру. Ведь в противном случае ему предстоят судебные тяжбы с ее дочерью. Но пока Катя квартиру на него не переписала. Она пьет беспробудно", – сказал он.

Ранее Гоген Солнцев устроил побоище в салоне красоты, куда пришел с неизвестной брюнеткой.