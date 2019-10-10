Елена Зеленская сделала детям хорошо по-японски

Елена Зеленская / Instagram

Жена Владимира Зеленского присоединилась к волонтерам, которые записывают аудиосказки для украинских детей с особенностями зрения.

Первая Леди Украины поделилась в Instagram фото с момента записи озвучки японских сказок для украинских детей.

"Уже в течение 4 лет в рамках инициативы #Книгищоговорять волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: Момотаро и Две лягушки", - сообщила Елена.

Она рассказала, что к сожалению, в Украине больше половины детей имеют особенности со зрением, и она с радостью постаралась сделать что-то для них. Также Первая Леди обратилась к специалистам по работе с аудио - режиссерам монтажа, айтишникам, с просьбой присоединиться - ведь для них тут работы достаточно.

Елена Зеленская записала сказки для украинских детей / Instagram

"Хочу обратиться к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения - присоединяйтесь! Ваша помощь очень важна. Около 60-80% детей в Украине имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьную литературу и чувствовали себя включенными в образовательный процесс", - объяснила Зеленская.

Кроме того, она горячо поблагодарила основателей проекта и всех волонтеров, которые постоянно принимают участие в нем - совершенно бесплатно.

Сказка Момотаро рассказывает о приключениях "персикового мальчика", который появился из середины огромного персика. Находите параллели с нашей культурой?

А другая аллегорическая история на примере лягушки из Киото и лягушки из Осаки рассказывает о стремление каждого живого существа к лучшей жизни.

Ранее Елена Зеленская впечатлила нежным образом на встрече с украинскими педиатрами, где она выступала с речью.