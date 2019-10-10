Бомба: Агонь представили третьего участника в новом клипе

После первого успешного сотрудничества с Ириной Горбачевой в клипе Тебе уже 20, ребята решили продолжить совместную работу, и выпустили клип Бомба, в которой намешали еще больше фильмов.

"Съёмки нового клипа стали для нас настоящим вызовом. Это по истине стихийный проект. У нас был интересный танцевальный трек, который очень понравился Ире, и она проявила желание спеть с нами. Когда мы услышали запись, мы поняли, что такой шанс упускать нельзя. И буквально за 3 дня организовали весь съёмочный процесс! Всего 3 дня ушло на проработку сценария, поиск локации и подбор костюмов. Это был настоящий челлендж. Порой именно в состоянии внешнего сопротивления и рождаются самые зрелищные произведения!", - говорят в группе.

В новом клипе получился стихийный сюжет, в котором Ирина якобы пришла в ярость от самого только его обсуждения с членами группы. Причем, в конце из гламурной фифы она якобы превращается в небритого бодипозитивного мужика в парике.

Фанаты уже успели оценить клип, и насмотреть десятки тысяч просмотров в один день.

Бомба Агонь смотреть онлайн новый клип:

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