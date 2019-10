"Больше Крымов, больше Солсбери": Лигалайз распек Путина и приспешников

Лигалайз / Instagram

Российский рэпер Лигалайз, который на самом деле зовется Андрей Меньшиков, презентовал новый шикарный клип, который моментально начал подниматься в тренды YouTube из-за восторженных поклонников.

В новом треке он поет о социально-политической ситуации в России, и даже упоминает "подвиги" Путина в Украине, Сирии и Британии, а также "достоинства" его приспешников.

"К новому альбому Лигалайза "ALI"", - говорится в подписи к треку.

Читайте также17 независимый рэп баттл 2019: Когда будет второй раунд

В клипе, который снимал Павел Бардин, видеоряд очень простой и понятный всем - ОМНО с собаками, щитами, дубинками и в противогазах готовиться напасть на группу балерин. И те и те разминаются, а потом ОМОН начинает действовать, как привыкли уже все россияне.

"Пришла пора мне записаться записаться в русофобы, Сказав, что за порогом в моем доме все не слава Богу", - поет Лигалайз.

Он даже отметил все "подвиги" Путина: "Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий. Больше Донбассов, Крымов — больше зла для Россиию Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили. Чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией", - поет он в куплете.

В конце он даже вспоминает о роли Кадырова в России: "Запомни, умей просить прощенья по-чеченски", намекая на то, как хорошо россиянам живется с народами бывшего СССР.

Лигалайз Застой 2.0 смотреть онлайн клип:

Лигалайз Застой 2.0 текст песни

Застой 2.0 — история и наша боль

Всю жизнь как с гирей на ноге с моей страной

Я благодарен в полной мере за Россию Богу

Но я не верю в некий путь особый быть убогим

Застой 2.0 — история и наша боль

Всю жизнь как с гирей на ноге с моей страной

Я благодарен в полной мере за Россию Богу

Но я не верю в некий путь особый быть убогим

[Куплет 1]

Пришла пора мне записаться в русофобы

Сказав, что за порогом в моем доме всё не слава Богу

Я вижу эталоном дум народа миллионов

Путь пролезть поближе к трону, вылизать царевы ноги

Мы перегноем истории псевдогероев

Под нефтяной братвой сегодняшней, как раньше под Ордою

По кругу бродим за забором молча и не ноем

Эквивалентом барреля легко людской позор и горе

В фаворе воры; в форте, а вокруг кокарды

Армия, что отделяет чернь от тех, кто делит ярды

Псарни охраняют дух архаики тоталитарной

Старая заевшая пластинка едет к старту

В их сердце Сталин, в пирамиде мумия

Стратеги пробуждают тьму как в полнолунии

Мы козыряем в ответ разуму Мизулиной

И в душах продолжаем квасить вялое безумие

Не верим в выборы, пока нам их не дали

До бумаги как-то вытирались раньше лопухами

Встарь до электричества отлично жгли лучины

Неустанно верим в некий путь единственный, глубинный

Если не он, то кто; если не так, потоп

Заткнись, мурло, и чти царя — и вот весь потолок

Отрезан внешний мир чертою холода

Молчание — золото; если что, есть Золотов

[Припев]

Только давай не будем делать вид

Что не идет холодная гражданская война

И вдруг одной стране, чтобы идти вперед

Не обязательно крушить и бить, и жечь дотла

Вращается серый мир промеж двух полюсов

Придуманный враг и охраняемый страх

Здесь не хотят, чтоб мы с тобой соображали, бро

Системе всей цемент, кисель в мозгах

Застой 2.0

[Постприпев: Rob Swift и Лигалайз]

"Here we go again" (Застой 2.0)

"Here we go again" (Застой 2.0)

Застой 2.0, Застой 2.0, Застой 2.0

"Here we go again" (Застой 2.0)

"Here we go again" (Застой 2.0)

Застой 2.0 — стабильность и гной

Подавленный вой, окно открой

[Куплет 2]

Жиреют сверху свалки Чайкины наследники

А главные враги страны — Серебряков с Серебренниковым

Плодятся Шариковы, дальше — бессребреники

Ведь каши не сварить со "Старым мельником" нам

Здесь власти были б рады, чтобы ты всегда был пьян

В имперской истерии рьяной погромче гимн горланил

Дешевым бырлом демидрольным одурманен

Под те же рендерённые гипнокартинки на экране

Заходят на вираж с кортежем котофалк

Няш-мяш, "Крым наш", Хирург и "Абырвалг"

На праздник православный за новый танк кулич

Под оливьешку вечный пресный Леонид Ильич

Усталый спич страной заучиваем тщетность

Как будто пёс такой доверчивый и безответный

Русский народ такой талантливый и светлый

Из всех сюжетов выбрал историческую петлю, а

По круги ходим, покуда сама воля бродит

Стабильность, путь возводим в черством бутерброде

Покорность носим как будто в самом генном коде

Милитаризм и тупость в каждодневном обиходе

Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий

Больше Донбассов, Крымов — больше зла для России

Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили

Чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией

Наш Светлоликий, о, с колена Подниматель

Дрессировщик с плетью знает, на что время тратить

Питать рефлекс, чтоб славила на автомате

Его собака Павлова — толпа, чьё имя избиратель

[Припев]

Только давай не будем делать вид

Что не идет холодная гражданская война

И вдруг одной стране, чтобы идти вперед

Не обязательно крушить и бить, и жечь дотла

Вращается серый мир промеж двух полюсов

Придуманный враг и охраняемый страх

Здесь не хотят, чтоб мы с тобой соображали, бро

Системе всей цемент, кисель в мозгах

Застой 2.0

[Постприпев: Rob Swift и Лигалайз]

"Here we go again" (Застой 2.0)

"Here we go again" (Застой 2.0)

Застой 2.0, Застой 2.0, Застой 2.0

"Here we go again" (Застой 2.0)

"Here we go again" (Застой 2.0)

Застой 2.0 — стабильность и гной

Подавленный вой, окно открой

[Куплет 3]

Опять мы выбираем повторение сюжета

Как будто в темноте и сырости привычнее без света

Мы выбираем чьей-то воле подчиниться без ответа

Я даже начинаю верить, что грабли — это наша скрепа

Вдохнули воздух, и опять на том же паровозе

По кольцевой дороге внутри злобу ко всему миру возим

Храним угрозу; считаем, сила — то, что уважают

В мире, где агрессия тупая вызывает жалость

Трясем дубиной, злимся, жгем лучину

Нас учат Родину любить те, кто отправил за границу сына

Пока толпа поглощена уничтожением сыра

На удержание власти навсегда работает машина

Меж тем, кто слышит и не слышит, силится контраст

Не нравится — вали, галимый сраный либераст

А хочешь закричать в несправедливости вселенской

Не позабудь: умей спросить прощения по-чеченски, да…

Ранее Оксимирон заявился на онлайн-баттл Hip-hop ru