На столичной Троещине певица из Британии в клипе сожгла авто

По сюжету, исполнительница в Киеве наблюдает за уничтожением своего автомобиля.
Британская певица Charli XCX презентовала клип на песню White Mercedes, который был снят в Киеве на пустыре одного из столичных спальных районов Троещины.
В ролике артистка поет, сидя в авто, подвешенном на подъемном кране, позирует на крыше пикапа, а затем наблюдает за уничтожением автомобиля. Видео опубликовано в YouTube.
Работала над клипом украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Данная компания работала с такими известными звездами, как группы Hurts, Twenty One Pilots и Coldplay, эпатажной певицей FK Twigs и прочими.
Пользователи отметили в комментариях, что поет исполнительница о машине марки Mercedes, однако в клипе он так и не появляется.
Ранее на Троещине уже снимали клипы другие мировые знаменитости - Foals, Paolo Nutini и MØ.
Напомним, реперша Aloyna Aloyna поделилась в сети своим новым клипом на песню, в которой поет про буллионг в школе.