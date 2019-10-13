На столичной Троещине певица из Британии в клипе сожгла авто

Charli XCX сняла клип в Киеве / Фото: скриншот из видео

Британская певица Charli XCX презентовала клип на песню White Mercedes, который был снят в Киеве на пустыре одного из столичных спальных районов Троещины.

В ролике артистка поет, сидя в авто, подвешенном на подъемном кране, позирует на крыше пикапа, а затем наблюдает за уничтожением автомобиля. Видео опубликовано в YouTube.

Работала над клипом украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Данная компания работала с такими известными звездами, как группы Hurts, Twenty One Pilots и Coldplay, эпатажной певицей FK Twigs и прочими.

Пользователи отметили в комментариях, что поет исполнительница о машине марки Mercedes, однако в клипе он так и не появляется.

Ранее на Троещине уже снимали клипы другие мировые знаменитости - Foals, Paolo Nutini и MØ.

Напомним, реперша Aloyna Aloyna поделилась в сети своим новым клипом на песню, в которой поет про буллионг в школе.