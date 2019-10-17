Организаторы Евровидения обломали коварный план Путина высмеять Украину

Евровидение-2020: Новые правила Нацотбора в Украине устроили ЕВС / eurovision.tv

Российские пропагандисты поспешили к организаторам Евровидения после того, как Украина поменяла правила Нацотбора на Евровидение 2020.

Россияне надеялись, что получится обвинить украинцев в дискриминации исполнителей из-за запрета принимать участие тем, кто ездил или поедет в Россию с концертами, но в ЕВС им дали неожиданный ответ, пишет ТАСС.

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Но, оказывается, вещательные компании решают подобные вопросы на свое усмотрение.

"Каждый участвующий вещатель является индивидуально ответственным за отбор артистов на песенный конкурс "Евровидение". Правила состязания устанавливают только то, что артисту должно быть не менее 16 лет на день проведения финала и что ни один артист не может выступать более чем за одну страну в данный год в песенном конкурсе "Евровидение"", - ответили в Европейском Вещательном Союзе, тем самым подтвердив, что ограничения для любителей России в Украине - вполне правомерно для конкурса.

Организаторы Национального отбора на Евровидение 2020 от Украины уже дали знать, что в первый день на кастинг подали 800 заявок.

Напомним, что 16 октября Суспильне телебачення и СТБ открыли кастинг на участие в Национальном отборе на Евровидение 2020 от Украины, но для участников сменили правила отбора.

"После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами с Общественного мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в Правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание", - объявила управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Напомним, что следующий конкурс Евровидения пройдет в Роттердаме в Нидерландах в конце мая 2020 года