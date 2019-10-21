Мать Заворотнюк заметили на кладбище

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк проходит лечение от рака головного мозга 4 степени в больнице в Москве, но ее родственники поддались на увещевания многочисленных фанатов, и решили, что церковь и молитва больше помогут Анастасии, чем квалифицированная медицинская помощь.

Перед выходными кто-то посоветовал Завротнюк отправиться в паломничество на могилу к "святой Матронушке Московской". Якобы, сам Сталин приезжал к ней за советом.

Читайте также"Вообще рехнулись дибилы": у Заворотнюк отреагировали на последние слухи

Согласно житию, Матрона предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Умерла Матрона в Сходне в недалеком 2 мая 1952 года. Сохранились посмертные фотографии святой. Матрону похоронили на Даниловскои кладбище, и ее могила на многие годы стала местом паломничества. Именно туда и отправили Заворотнюк глубоко верующие фанаты.

"Маму Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище, где успокоилась святая Матрона. Вероятно, женщина все же последовала совету почитателей таланта звёздной дочки и пришла просить святую о здравии", - пишет телеграм-канал Yobajur.

Примечательно, что пресловутая страница поддержки Заворотнюк в Instagram не стала опровергать эту информацию.

То ли на выходных ею никто не занимается - то ли паломничество - таки правда.

Как известно, Матрона родилась слепой в 1881 году. Ее немолодые родители хотели оставить слепую девочку в приюте. Но матери приснился сон: белая птица необычайной красоты, слепая, села на ее грудь. Было решено, что сон вещий. Девочку оставили в семье. С восьми лет Матрона стала исцелять больных и предсказывать будущее. В возрасте около 17 лет у неё отнялись ноги.

Ранее фанаты Анастасии Заворотнюк подлили масла в религиозный огонь, когда решили устраивать коллективный молебен за здоровье Заворотнюк. Родственники актрисы были не против - это уж точно не повредит.

До этого в сеть попали фото с больницы Заворотнюк - теперь известно, как лечится актриса в новой больнице.