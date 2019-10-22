"Кадры постановочные": Валерию поймали на глупой лжи

Валерия попалась на глупой лжи / Instagram

Россиянка Валерия решила похвастаться отличной романтической жизнью со своим мужем - Иосифом Пригожиным, и опубликовала фотосессию с улицы, однако вызвала негодование у подписчиков.

Валерия выдала отфотошопленную профессиональную фотосессию за "случайный кадр" от "простого уличного фотографа".

"Какой же вчера был прекрасный вечер - хотелось, чтобы он никогда не заканчивался. И как же здорово, что уличный фотограф взял и остановил это мгновение", - похвасталась Валерия, лукавствуя по поводу качества фото.

На снимках Валерия позирует с мужем и друзьями - яркие, хорошо обработанные в фотошопе кадры, с отлично выделенными персонажами, хоть фотографировалось ночью, и с прекрасным контрастом, который не позволил лицам превратиться в размытые бледные пятна.

"ну кадры-то все постановочные. И фотограф вряд ли уличный...", - написала в комментариях фотограф, на что Валерия сразу же на нее накинулась: "С утра - то пораньше на недоверии ко всему миру. Прям жалко Вас". Но девушка не сдалась: "Валерия, зря обижаетесь. Зацепить не пыталась. Просто факт. Ну фотограф я, вижу, что позировали Вы.."

"Мне вот кажется что все же позировали... простые кадры, случайные, делаются не так", - написала другая девушка, получившая также укол от Валерии: "Кадры, конечно, не случайные. Фотограф, как воспитанный человек, спросил у нас разрешения сделать несколько кадров, пока мы шли по этой улице".

"Валерия , как прекрасно когда есть еще не только муж для таких прогулок но и компания . А счастливым людям и фотогрыфы встречаются ,и художники и поэты ... всего Вам доброго ,и людей добрых побольше", "Вы вот тут все собачитесь, а мне кажется, что была задача - прорекламировать сумочку. Да и плащик хорош. Опять вернулась мода на классический плащ", - пишут другие поклонники.

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