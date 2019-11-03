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Тарантино определился с лучшим фильмом 2019

3 ноября 2019, 18:23

По словам режиссера, он "во всех отношениях впечатлен" этой лентой.

Тарантино определился с лучшим фильмом 2019
Тарантино определился с лучшим фильмом 2019 / Instagram

Культовый кинорежиссер из Штатов Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года. Таковым он считает триллер Crawl (Капкан).

По его словам, он "во всех отношениях впечатлен" этой лентой.

Это кино снял Александр Ажа, а вышло оно в прокат за несколько недель до премьеры фильма самого Тарантино Однажды в Голливуде (который скоро станет сериалом).

Напомним, Тарантино пропустил смачный киноляп в Однажды в Голливуде. Критики заметили, что в девятом фильме Тарантино Брэд Питт вляпался в неприятную ситуацию с киноляпом.

Капкан: сюжет и трейлер на русском

В Капкане рассказывается о Хейли – жительнице Флориды, которая во время урагана ищет отца.

Родителя она находит, но тот тяжело ранен. Им приходит в голову пересидеть нашествие стихии в подвале своего старого дома. Но в итоге они попадают в западню: дом медленно уходит под воду, а в гости к героям наведываются аллигаторы.

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