У Анастасии Заворотнюк раскрылись долги по налогам

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Пока Анастасия Заворотнюк лечит рак, налоговая считает ее деньги. И в самый неподходящий момент выставляет счета.

Анастасия Заворотнюк не платит за свою квартиру в центре Москвы, и местная Налоговая поспешила выставить долги умирающей, пишет телеграм-канал Mash.

Московская налоговая хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей.

Оказывается, что сумма, о которой идет речь накапливается уже давно - за неуплату налога на имущество в Москве.

Неназванное имущество - квартира в центре Москвы, которой актриса не пользуется уже сравнительно давно.

Ранее Заворотнюк впервые за долгое время нарушила молчание в соцсетях, и поклонники решили, что ее выписали из больницы.

До этого, подруга Петра Чернышева предложила финансовую помощь умирающей Анастасии Заворотнюк. До этого убитый горем муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам.

Анастасия Заворотнюк лечит рак в частной больнице Москвы. Точно про ее диагноз и лечение ничего неизвестно, так как семья Заворотнюк устроила информационную блокаду СМИ. Также родственники Заворотнюк ранее отказывались от финасовой помощи.