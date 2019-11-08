У Анастасии Заворотнюк раскрылись долги по налогам

У Анастасии Заворотнюк за время лечения рака накопилось долгов, и местная налоговая решила начинать свое черное дело.
Пока Анастасия Заворотнюк лечит рак, налоговая считает ее деньги. И в самый неподходящий момент выставляет счета.
Анастасия Заворотнюк не платит за свою квартиру в центре Москвы, и местная Налоговая поспешила выставить долги умирающей, пишет телеграм-канал Mash.
Московская налоговая хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей.
Оказывается, что сумма, о которой идет речь накапливается уже давно - за неуплату налога на имущество в Москве.
Неназванное имущество - квартира в центре Москвы, которой актриса не пользуется уже сравнительно давно.
Ранее Заворотнюк впервые за долгое время нарушила молчание в соцсетях, и поклонники решили, что ее выписали из больницы.
До этого, подруга Петра Чернышева предложила финансовую помощь умирающей Анастасии Заворотнюк. До этого убитый горем муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам.
Анастасия Заворотнюк лечит рак в частной больнице Москвы. Точно про ее диагноз и лечение ничего неизвестно, так как семья Заворотнюк устроила информационную блокаду СМИ. Также родственники Заворотнюк ранее отказывались от финасовой помощи.