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У Заворотнюк едко отреагировали на новую ложь о здоровье актрисы

11 ноября 2019, 14:54

Активисты Анастасии Заворотнюк уличили в распространении о ней слухов скандального российского продюсера.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит рак головного мозга, но ее состояние держиться в строжайшем секрете. Для того, чтобы опровергать новости об Анастасии Заворотнюк, родственники даже завели специальную страницу в Instagram. Проблемой остается то, что яростно опровергая какую-то информацию, у Заворотнюк еще ни разу не дали настоящую информацию об ее состоянии. Это является вечной причиной появления все новых слухов.

В это раз под раздачу попал продюсер Ласкового Мая Андрей Разин, который якобы решил подогреть внимание к себе новостями о Заворотнюк.

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"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей". Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично", - едко написали на странице поддержки Заворотнюк, добавив несколько скриншотов на фейковые новости, основанные на его публикации в Instagram.

Сам же Андрей Разин недавно решился написать, со ссылкой на свои источники, что Анастасия Заворотнюк в кои-веки пошла на поправку.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", - написал недавно Андрей Разин.

Ранее в сети стали обсуждать проблемы Анастасии Заворотнюк с московской налоговой - пока она в больнице, Заворотнюк насчитали десятки тысяч рублей налогов.

До этого, подруга Петра Чернышева предложила финансовую помощь умирающей Анастасии Заворотнюк. До этого убитый горем муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам.

Анастасия Заворотнюк лечит рак в частной больнице Москвы. Точно про ее диагноз и лечение ничего неизвестно, так как семья Заворотнюк устроила информационную блокаду СМИ. Также родственники Заворотнюк ранее отказывались от финасовой помощи.

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