"Я ее прикусила": Серябкина сделала заявление о Темниковой

Оля Серябкина рассказаал о драке с Леной Темниковой / ВК

Оля Серябкина дала интервью, в котором снова с удовольствием полила грязью свою заклятую подругу Елену Темникову, с которой, по слухам имела роман.

Серябкина поведала в ярких красках о драке с Темниковой, которая произошла у них как-то в лифте. О горячей схватке Серябкина рассказала в интервью ютуб-шоу Алёна, блин!.

По словам Серябкиной, правду об отношениях с Темниковой, она решила раскрыть после роспуска Malfa.

"Это был треш. Мы ехали в лифте сразу после концерта. Это было лето. Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает бить меня по почкам, по печени, больно", - говорит Серябкина

Ольга уверяет, что не хотела отвечать обидчице, потому что считала, что она сильнее, и не хотела делать драку из этого всего.

"Я не отвечала, а потом она на меня плюнула. Плевок такой, не „тьфу на тебя". И я ее в ответ прикусила — у меня просто башню, естественно, сорвало — и дала ей пощечину", — призналась Ольга.

Потом, она сказала, что драка произошла, когда они застряли в лифте. Когда девушек вызволили, Серябкина сразу же позвонила жаловаться Максу Фадееву.

Однако, Ольга не против помириться, и даже помочь Темниковой. Только при этом, она заявила, что если на нее будут нападать, то будет вынуждена защищаться,

Алена, блин Оля Серябкина смотреть онлайн интервью 14-11-2019:

Ранее Темникова ответила на откровения Серябкиной в очередном интервью, и прокомментировала их роман и роман с Фадеевым.