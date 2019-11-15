"Евровидение Бузовой не светит": в Госдуме поглумились над певицей

Оля Бузова и Евровидение 2020 – в Госдуме поглумились над певицей / Instagram

Российская певица Оля Бузова, пожелавшая представить Россию на Евровидении, отбор на конкурс не пройдет, пообещали в Госдуме РФ.

Ей не преодолеть сопротивления гендиректора российского Первого канала Константина Эрнста, который "просто не подпустит Бузову к Евровидению".

"В 2020 году Евровидение Ольге Бузовой не светит. Я уверен, что Константин Эрнст пошлет на конкурс Панайотова с Киркоровым", – цитирует издание Дни.ру слова члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна.

Читайте также"Б...ие наряды, письку голую видели": Бузова в откровенном платье разгневала соцсетиПо его словам, шанс на участие в Евровидении у Бузовой появится не раньше 2021 года. То есть после того, как Россия1 станет вещателем.

"Однако там ей уже придется бороться в нешуточной битве с народной кандидаткой Викторией Черенцовой. Я очень жду музыкальный баттл Бузова vs Черенцова. Это будет эпично", – с насмешкой заявил Манукян.

Напомним, информация, что Оля Бузова может поехать от России на Евровидение 2020, появилась еще в конце октября. А официальное подтверждение получила 14 ноября.

Ранее назвали новые правила Нацотбора на Евровидение и даты его проведения в Украине.