Сообразили на троих: Потап, Винник, Полякова выпустили совместный трек

Для всех украинских меломанов будоражащее известие - Потап, Оля Полякова и Олег Винник объединились ради Скаженого весілля 2.
Потап (Алексей Потапенко), Олег Винник и Оля Полякова записали совместную песню для комедии Скажене весілля 2 (выход в прокат которого запланирован на 25 декабря). Композицию сочинил Потап - штатный композитор обоих фильмов.
"Мы с Олегом хотели повторить прошлогодний успех (в Скаженом весіллі они исполнили дуэтную песню Найкращий день – Главред) и искали новые краски к новому хитовому саундтреку. Поскольку песня получалась веселая и зажигательная, поняли, что нам нужна Королева Ночи! Вот так в главной песне всех праздников объединились артисты, с которыми у украинцев ассоциируются праздники, - рассказал он.
Винник тоже остался доволен совместной работой с Потапом и Поляковой.
"С Потапом еще с прошлого года у нас сложился замечательный творческий тандем. Теперь присоединилась Оля со своим горячим темпераментом. Это интересно, хотя и непросто. Когда собираются мужчины вместе - это одно, но если между ними появляется женщина - сами понимаете. Но результат понравился всем!", - высказался певец.
Оля Полякова же утверждает, что компания для записи саундтрека к Скаженому весіллю 2 подобралась отличная.
"Классная песня, украинская, зажигательная - все, как я люблю", - говорит певица.
Напомним, ранее Настя Каменских раскрыла секреты своей семейной жизни с Потапом. Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым, а Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками.