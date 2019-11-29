Сообразили на троих: Потап, Винник, Полякова выпустили совместный трек

Потап, Оля Полякова, Олег Винник / пресс-служба

Потап (Алексей Потапенко), Олег Винник и Оля Полякова записали совместную песню для комедии Скажене весілля 2 (выход в прокат которого запланирован на 25 декабря). Композицию сочинил Потап - штатный композитор обоих фильмов.

"Мы с Олегом хотели повторить прошлогодний успех (в Скаженом весіллі они исполнили дуэтную песню Найкращий день – Главред) и искали новые краски к новому хитовому саундтреку. Поскольку песня получалась веселая и зажигательная, поняли, что нам нужна Королева Ночи! Вот так в главной песне всех праздников объединились артисты, с которыми у украинцев ассоциируются праздники, - рассказал он.

Винник тоже остался доволен совместной работой с Потапом и Поляковой.

"С Потапом еще с прошлого года у нас сложился замечательный творческий тандем. Теперь присоединилась Оля со своим горячим темпераментом. Это интересно, хотя и непросто. Когда собираются мужчины вместе - это одно, но если между ними появляется женщина - сами понимаете. Но результат понравился всем!", - высказался певец.

Оля Полякова же утверждает, что компания для записи саундтрека к Скаженому весіллю 2 подобралась отличная.

"Классная песня, украинская, зажигательная - все, как я люблю", - говорит певица.

Напомним, ранее Настя Каменских раскрыла секреты своей семейной жизни с Потапом. Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым, а Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками.