Олег Майами и Макс Фадеев помирились - что сделал Фадеев

Максим Фадеев / Российская газета

Продюсер и певец Максим Фадеев прости Олега Майами все оскорбления, из-за которых тот покинул Malfa

Максим Фадеев прозволил Олегу Майами снова петь его песни, пишет издание Super.

"Максим Фадеев отдал Олегу Майами права на музыкальный контент и позволил исполнять песни, выпущенные в период работы в лейбле Malfa, после того, как тот согласился, что "поступил как конченный", - говорится в сообщении.

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По словам журналистов, Фадееву понравилось, что певец не побоялся сказать всю правду и признаться в том, что наехать на продюсера убедила его Наргиз.

"Если это искренний порыв человека, и им руководит совесть, ему можно поаплодировать. Значит, его душа на месте и не все потеряно: человек еще сможет реабилитироваться. Его извинения приняты, поэтому он может спокойно забрать музыкальный контент, работать с ним и зарабатывать деньги", - признался он в интервью Super.

До этого Макс Фадеев распустил всех исполнителей из продюсерского центра Malfa.

В течении дня он объяснил, что намерен делать с Malfa дальше.

Напомним, что Фадеев остановил сотрудничество с Наргиз Закировой еще в начале августа 2019. Фадеев лишил Наргиз авторских прав на все песни, которые записывались на Malfa.