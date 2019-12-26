Від пацанки до панянки 4 сезон: как прошел финал съемок шоу

Від пацанки до панянки 4 сезон: завершились съемки шоу / Новый канал

Закончились съемки шоу Від пацанки до панянки 4 сезон на Новом канале. Шоу выходит в эфир в феврале 2020.

Четыре месяца съемок Від пацанки до панянки 4 сезон пролетели незаметно и для команды проекта, и для участниц. Но изменения, которые произошли с пацанками за это время, не заметить невозможно.

"Наших девушек и правда не узнать. Причем не только финалисток, но и всех участниц сезона. На кастингах одна из них разговаривала сквозь зубы, вообще не раскрывая рта. Никто просто не мог понять, что она говорит. Мы взяли с нее обещание, что если она хочет на проект, то нужно учиться нормально общаться. Прогресс налицо, а, точнее, на лице – теперь эта девушка классно артикулирует. А еще, оказывается, ей есть что сказать", – улыбается руководитель проекта Ксения Бабенко.

Читайте такжеВід пацанки до панянки 2020: дата выхода и подробности 4 сезона шоу

Сами финалистки со слезами на глазах станцевали свой последний вальс, и тоже поделились впечатлениями. Все до одной, они уже не такие, как были вначале шоу 4 месяца назад.

И, конечно, какой выпускной бал без вальса? В Школе леди он тоже был. На изучение танца финалисткам дали всего два дня, но они справились. Причем помогал им не только хореограф и танцовщики – даже редакторы реалити разучивали вальс вместе с участницами.

Від пацанки до панянки 4 сезон: как прошел финал / Новый Канал

"В этом сезоне мы делали упор на психологию. С девушками постоянно занималась психолог, и каждую неделю были испытания с психологическим уклоном. Иногда мы применяли шоковую терапию. Например, одно из занятий проходило в Зале прощания на Байковом кладбище", – говорит Ксения Бабенко.

Впереди у выпускниц Школы леди – долгий и непростой путь. На проект они пришли с хештегом #загублені. Отсюда выходят с хештегом #знайдені.

Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон: первое видео смотреть онлайн промо

"Всем, кто приходил устраиваться на проект, я говорила: на пацанках нельзя просто работать, этих девочек нужно любить и не стесняться им эту любовь показывать. За четыре месяца их полюбили все: преподаватели, которые плакали на последних церемониях отбора, команда, начиная от администраторов и заканчивая продюсерами… И мы очень надеемся, что точно так же их полюбит и зритель", -резюмировала Бабченко.

Непростое перевоплощение из потерянных в сильных и думающих – уже 17 февраля на Новом канале в на шоу Від пацанки до панянки 4 сезон.