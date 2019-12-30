"У меня не было глаза": Евгений Плющенко получил травму на льду

Евгений Плющенко чуть не лишился глаза / Instagram

Евгений Плющенко напугал жену Яну Рудковскую и фанатов фото, на котором показал, как клюшка поранила его лицо.

Евгений Плющенко чуть не лишился глаза из-за несчастного случая пишет издание СтарХит.

Спортсмен не только сам поехал к врачу и получил первую помощь, но и дома устроил любимой жене шикарный ужин, чтобы не так ее волновать. Как отреагировала российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская - пока неизвестно.

"Я налетел на клюшку, которая зашла под визор. Первое ощущение, что у меня не было глаза - то есть что-то произошло с ним. Я почувствовал, что у меня течет кровь, страх был. Это ужасно", - поделился фигурист.

Около часа продолжалась тяжелая операция. "Доктор сказал: "Еще миллиметр и глаза бы не было"", - добавил муж Яны Рудковской.

Ранее сообщалось, что российская ведущая Лера Кудрявцева потеряла грудь из-за некачественной операции.