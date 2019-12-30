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"У меня не было глаза": Евгений Плющенко получил травму на льду

30 декабря 2019, 20:32

Знаменитый российский хоккеист Евгений Плющенко решил сыграть в хоккей и не рассчитал все силы - в результате получил пугающую травму.

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко чуть не лишился глаза / Instagram

Евгений Плющенко напугал жену Яну Рудковскую и фанатов фото, на котором показал, как клюшка поранила его лицо.

Евгений Плющенко чуть не лишился глаза из-за несчастного случая пишет издание СтарХит.

Спортсмен не только сам поехал к врачу и получил первую помощь, но и дома устроил любимой жене шикарный ужин, чтобы не так ее волновать. Как отреагировала российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская - пока неизвестно.

"Я налетел на клюшку, которая зашла под визор. Первое ощущение, что у меня не было глаза - то есть что-то произошло с ним. Я почувствовал, что у меня течет кровь, страх был. Это ужасно", - поделился фигурист.

Около часа продолжалась тяжелая операция. "Доктор сказал: "Еще миллиметр и глаза бы не было"", - добавил муж Яны Рудковской.

Ранее сообщалось, что российская ведущая Лера Кудрявцева потеряла грудь из-за некачественной операции.

Яна Рудковская евгений Плющенко новости шоу бизнеса
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