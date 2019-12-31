Запросы в Википедии 2019: самые популярные запросы в Wikipedia

Фонд Wikimedia по своему подвел итоги, и показал, какие стартьи в Википедии были самыми популярными за 2019 год.
Wikimedia в конце декабря 2019 опубликовала исследования о том, какие страницы англоязычной Википедии люди искали чаще всего в 2019 году.
Из того, что больше всего искали в и Википедии - Мстители: Финал, списки мертвых, Чернобыль, Фредди Меркьюри, Джокер и списки фильмов.
Кроме Джокера и Мстителей, наибольший интерес у англоязычных пользователей Wikipedia в 2019 году вызвали картины Капитан Марвел, Человек-Паук: Вдали от дома и Однажды… в Голливуде.
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Самые популярные запросы в Википедии 2019:
Мстители: Финал (43,85 млн просмотров);
Список умерших в 2019 году (36,92 млн просмотров);
Тед Банди (29,06 млн просмотров);
Фредди Меркьюри (26,86 млн просмотров);
Чернобыльская авария (25,2 млн просмотров);
Самые прибыльные фильмы (24,55 просмотров);
Джокер, фильм (2019) (22,06 млн просмотров);
Список фильмов MCU (21,47 млн просмотров);
Билли Айлиш (19,64 млн просмотров);
Kиану Ривз (16,62 млн просмотров);
Джеффри Эпштейн (15,91 млн просмотров);
Игра престолов, 8 сезон (15,64 млн просмотров);
Капитан Марвел фильм (15,63 млн просмотров);
Игра престолов телесериал (15,25 млн просмотров);
Елизавета II (14,81 млн просмотров);
Список болливудских фильмов 2019 года (14,21 млн просмотров);
США (13,98 млн просмотров);
Дональд Трамп (13,96 млн просмотров);
Человек-Паук: Вдали от дома (13,47 млн просмотров);
Однажды… в Голливуде (12,96 млн росмотров);
YouTube (12,54 млн просмотров);
Фильмы 2019 года (11,34 млн просмотров);
Nipsey Hussle (11,31 млн просмотров);
Джейсон Момоа (11,3 млн просмотров);
Александрия Окасио-Кортес (11 млн просмотров).
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