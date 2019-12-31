Запросы в Википедии 2019: самые популярные запросы в Wikipedia

Самые популярные запросы Википедии в 2019 / more-news.ru

Wikimedia в конце декабря 2019 опубликовала исследования о том, какие страницы англоязычной Википедии люди искали чаще всего в 2019 году.

Из того, что больше всего искали в и Википедии - Мстители: Финал, списки мертвых, Чернобыль, Фредди Меркьюри, Джокер и списки фильмов.

Кроме Джокера и Мстителей, наибольший интерес у англоязычных пользователей Wikipedia в 2019 году вызвали картины Капитан Марвел, Человек-Паук: Вдали от дома и Однажды… в Голливуде.

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Самые популярные запросы в Википедии 2019:

Мстители: Финал (43,85 млн просмотров);

Список умерших в 2019 году (36,92 млн просмотров);

Тед Банди (29,06 млн просмотров);

Фредди Меркьюри (26,86 млн просмотров);

Чернобыльская авария (25,2 млн просмотров);

Самые прибыльные фильмы (24,55 просмотров);

Джокер, фильм (2019) (22,06 млн просмотров);

Список фильмов MCU (21,47 млн просмотров);

Билли Айлиш (19,64 млн просмотров);

Kиану Ривз (16,62 млн просмотров);

Джеффри Эпштейн (15,91 млн просмотров);

Игра престолов, 8 сезон (15,64 млн просмотров);

Капитан Марвел фильм (15,63 млн просмотров);

Игра престолов телесериал (15,25 млн просмотров);

Елизавета II (14,81 млн просмотров);

Список болливудских фильмов 2019 года (14,21 млн просмотров);

США (13,98 млн просмотров);

Дональд Трамп (13,96 млн просмотров);

Человек-Паук: Вдали от дома (13,47 млн просмотров);

Однажды… в Голливуде (12,96 млн росмотров);

YouTube (12,54 млн просмотров);

Фильмы 2019 года (11,34 млн просмотров);

Nipsey Hussle (11,31 млн просмотров);

Джейсон Момоа (11,3 млн просмотров);

Александрия Окасио-Кортес (11 млн просмотров).

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