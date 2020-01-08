Вместо Евровидения: Оля Бузова собралась в мировое турне

Оля Бузова расширяет аудиторию своих песен / Instagram

Оля Бузова в ближайшее время планирует тур по многим зарубежным странам.

После позитивной рецензии некого музжурнала, Бузова решила, что пришло время нести свое творчество за границы России.

Ольга Бузова якобы заявила какому-то изданию, что в скором времени планирует поехать в гастрольный тур по США, Китаю и некоторыми европейским странам.

При этом, причиной такой воодушевленности певицы стала рецензия некого американского музыкального журнала, который похвалил единственный англоязычный трек Ольги, сопроводив это словами о том, что "наконец-то российская музыка стала выходить на мировой уровень".

"Я ещё не делала попытки заходов на европейскую аудиторию, лишь в качестве эксперимента записала трек на английском языке. Кстати, топовые американские музыкальные издания тогда написали рецензию на него, где было сказано, что наконец-то российская музыка стала выходить на мировой уровень", - сказала Бузова в интервью Аргументам и Фактам.

Она похвалилась, что таким образом, у нее есть аудитория за границей России, сославшись на гастрольный тур с шоу Принимай меня в Германии, Латвии, Литве, Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии.

"А в 2020 году я планирую прокатиться с ним по Америке, Китаю, Италии и Испании", - обещает Бузова.

Тем не менее, пока что публично, и в Instagram, Оля Бузова не высказывала желание ехать в тур - только недавно она собралась принимать участие в Евровидении.

Так что, либо свою поездку Бузова планирует после конкурса, либо и вовсе не планирует - ведь достоверных данных от самой певицы пока что не поступало.

Более того, никаких рецензий о творчестве Бузовой в популярных музыкальных изданиях обнаружить так и не удалось.

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