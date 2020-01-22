Умер Терри Джонс: причины смерти, фильмография, личная жизнь

Терри Джонс / Screen Daily

Один из создателей шедевральной группы Монти Пайтон Терри Джонс умер в 77 лет.

Он умер в окружении семьи и медицинских работников — в последние годы Джонс боролся с фронтотемпоральной деменцией, сообщает ВВС.

Пока неизвестно, когда планируют похороны. Родственники предпочитают не общаться с прессой.

Терри Джонс - Биография

Терри Джонс родился в Великобритании в маленьком городке Колвин Бэй, в семье банкира и домохозяйки.

Он учился в колледже святого Эдмунда, а в 1965 году он организовывает шоу The Love Show, и пишет сценарии для других телевизионных программ.

Однако комедийное шоу Монти Пайтон принесло ему известность - после его выхода, он стал знаменитым.

Терри считали закулисным руководителем шоу, а также, кроме режиссирования и сценария, он иногда играл небольшие женские роли в своих проектах.

Терри Джонс - Личная жизнь

В 1970 году Терри Джонс женился на Элисон Телфер, от брака с которой у него двое детей: дочь Салли (1974 г. р.) и сын Билл (1976 г. р.). Брак распался в 2003 году благодаря самому Джонсу, которого поймали на романе со студенткой Оксфорда - Анной Содерстон, которая младше его на 41 год. Они благополучно поженились только в 2012 году, а в 2009 году у них родилась дочь.

Терри Джонс - болезнь

Терри Джонс перенес операцию по удалении рака, когда в 2006 у него обнаружили рак яичек. Это не помешало Джонсу завести ребенка.

В 2016 году ему поставили диагноз - деменция, который расстроил всех его друзей и близких.

От недуга он страдал до 2020 года, пока не умер 21 января.

Терри Джонс - фильмография

Режиссер

1975 — Монти Пайтон и Священный Грааль (совместно с Терри Гиллиамом)

1979 — Житие Брайана по Монти Пайтону

1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону (совместно с Терри Гиллиамом)

1987 — Интимные услуги

1989 — Эрик-викинг

1996 — Ветер в ивах

2015 — Всё могу

Сценарист

1971 — А теперь нечто совсем другое

1975 — Монти Пайтон и Священный Грааль

1979 — Житие Брайана по Монти Пайтону

1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону

1986 — Лабиринт

1989 — Эрик-викинг

1995 — Крестовые походы

1996 — Ветер в ивах

1999 — Астерикс и Обеликс против Цезаря

Актер

1971 — А теперь нечто совсем другое

1975 — Монти Пайтон и Священный Грааль

1979 — Житие Брайана по Монти Пайтону

1982 — Монти Пайтон в Голливуде (концертный фильм) / Monty Python Live at the Hollywood Bowl

1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону

1989 — Эрик-викинг

1991 — Лос-Анджелесская история

1992—1993 — Хроники молодого Индианы Джонса (телесериал)

1995 — Крестовые походы

1996 — Ветер в ивах

1999 — Безумный творец

2002 — Динотопия (телесериал)

2006 — Терри Джонс и варвары (док. телесериал) / Terry Jones' Barbarians

2006 — Закрытые снаружи

2007 — Анна-Монстр

Композитор

1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону

1996 — Ветер в ивах

Камео

1989 — Как преуспеть в рекламе

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