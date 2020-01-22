Умер Терри Джонс: причины смерти, фильмография, личная жизнь

Актер и режиссер Терри Джонс Джонс умер в Великобритании
Один из создателей шедевральной группы Монти Пайтон Терри Джонс умер в 77 лет.
Он умер в окружении семьи и медицинских работников — в последние годы Джонс боролся с фронтотемпоральной деменцией, сообщает ВВС.
Пока неизвестно, когда планируют похороны. Родственники предпочитают не общаться с прессой.
Терри Джонс - Биография
Терри Джонс родился в Великобритании в маленьком городке Колвин Бэй, в семье банкира и домохозяйки.
Он учился в колледже святого Эдмунда, а в 1965 году он организовывает шоу The Love Show, и пишет сценарии для других телевизионных программ.
Однако комедийное шоу Монти Пайтон принесло ему известность - после его выхода, он стал знаменитым.
Терри считали закулисным руководителем шоу, а также, кроме режиссирования и сценария, он иногда играл небольшие женские роли в своих проектах.
Терри Джонс - Личная жизнь
В 1970 году Терри Джонс женился на Элисон Телфер, от брака с которой у него двое детей: дочь Салли (1974 г. р.) и сын Билл (1976 г. р.). Брак распался в 2003 году благодаря самому Джонсу, которого поймали на романе со студенткой Оксфорда - Анной Содерстон, которая младше его на 41 год. Они благополучно поженились только в 2012 году, а в 2009 году у них родилась дочь.
Терри Джонс - болезнь
Терри Джонс перенес операцию по удалении рака, когда в 2006 у него обнаружили рак яичек. Это не помешало Джонсу завести ребенка.
В 2016 году ему поставили диагноз - деменция, который расстроил всех его друзей и близких.
От недуга он страдал до 2020 года, пока не умер 21 января.
Терри Джонс - фильмография
Режиссер
- 1975 — Монти Пайтон и Священный Грааль (совместно с Терри Гиллиамом)
- 1979 — Житие Брайана по Монти Пайтону
- 1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону (совместно с Терри Гиллиамом)
- 1987 — Интимные услуги
- 1989 — Эрик-викинг
- 1996 — Ветер в ивах
- 2015 — Всё могу
Сценарист
- 1971 — А теперь нечто совсем другое
- 1975 — Монти Пайтон и Священный Грааль
- 1979 — Житие Брайана по Монти Пайтону
- 1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону
- 1986 — Лабиринт
- 1989 — Эрик-викинг
- 1995 — Крестовые походы
- 1996 — Ветер в ивах
- 1999 — Астерикс и Обеликс против Цезаря
Актер
- 1971 — А теперь нечто совсем другое
- 1975 — Монти Пайтон и Священный Грааль
- 1979 — Житие Брайана по Монти Пайтону
- 1982 — Монти Пайтон в Голливуде (концертный фильм) / Monty Python Live at the Hollywood Bowl
- 1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону
- 1989 — Эрик-викинг
- 1991 — Лос-Анджелесская история
- 1992—1993 — Хроники молодого Индианы Джонса (телесериал)
- 1995 — Крестовые походы
- 1996 — Ветер в ивах
- 1999 — Безумный творец
- 2002 — Динотопия (телесериал)
- 2006 — Терри Джонс и варвары (док. телесериал) / Terry Jones' Barbarians
- 2006 — Закрытые снаружи
- 2007 — Анна-Монстр
Композитор
- 1983 — Смысл жизни по Монти Пайтону
- 1996 — Ветер в ивах
Камео
- 1989 — Как преуспеть в рекламе
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