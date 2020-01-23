Холостяк 2020 - СТБ раскрыли личность Холостяка в 10 сезоне

Холостяк 2020 - СТБ назвали имя главного героя / СТБ

Телеканал СТБ продолжает раскрывать интригу о десятом Холостяке. Его зовут Макс, он пилот, а также владелец летной школы в Америке. Об этом стало известно сегодня на презентации весеннего сезона СТБ З любов’ю можливо все.

Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Макс много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви.

Съемки десятого сезона реалити уже подходят к концу. Премьера проекта состоится на СТБ 6 марта.

Холостяк 10 - имя холостяка 2020 / СТБ

Ведущий – традиционно Григорий Решетник.

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Напомним, на прошлой неделе о своей помолвке сообщила пара, которая сложилась в 9 сезоне проекта Холостяк – Никита Добрынин и Даша Квиткова. В ноябре они отметили годовщину своих отношений. А на Бали, куда Никита с Дашей отправились отдыхать, мужчина сделал своей избраннице предложение.

Ранее СТБ раскрыли дату выхода шоу МастерШеф Профессионалы 2 сезон - которое также выходит весной на телеканале.